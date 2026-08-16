عکس: زمیننگارههای آسمانی؛ عکاسی هوایی مارتین پرت از غرب استرالیا
جدیدترین تصاویر هوایی «مارتین پرت» از غرب استرالیا، چشماندازهایی را به تصویر میکشد که همزمان شگفتی و حس فوریت را برمیانگیزد؛ بسترهای باستانی رودخانهای که در طی هزارهها زمین را شکل دادهاند، دشتهای عظیم نمک با رنگهای خیرهکننده و تنوع زیستی دریایی منحصربهفرد. این تصاویر بخشی از یک مجموعه عکس در حال تکمیل است که طی ۵ سال گذشته از مناظر پهناور جزایر آبرولوس، گسکوین و مناطق ویتبلت ثبت شدهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل عکاسی هوایی مارتین پرت غرب استرالیا
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