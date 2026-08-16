اعزام هیأت حماس به قاهره برای نهایی کردن توافق

هیاتی بلندپایه از جنبش حماس به ریاست رئیس دفتر سیاسی این جنبش، روز یکشنبه وارد قاهره شد تا با مقام‌های مصری درباره تثبیت توافق آتش‌بس در نوار غزه و تحولات مرتبط با اجرای آن گفت‌وگو کند.

خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، روز یکشنبه در رأس هیاتی بلندپایه وارد قاهره شد تا درباره آخرین تحولات مربوط به توافق آتش‌بس در نوار غزه با مقام‌های مصری رایزنی کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته شبکه العربی، منابع آگاه اعلام کردند این هیات قرار است با حسن رشاد، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر، دیدار کند و مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با مسئله فلسطین، به‌ویژه تلاش‌ها برای تثبیت توافق آتش‌بس در غزه، را مورد بررسی قرار دهد.

این سفر در چارچوب تلاش‌های مستمر مصر برای میانجیگری و تثبیت آتش‌بس در غزه انجام می‌شود و در شرایطی صورت می‌گیرد که درباره مراحل بعدی اجرای توافق، به‌ویژه موضوع خلع سلاح حماس و نحوه عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه، اختلافات همچنان ادامه دارد.

این نخستین سفر خلیل الحیه به مصر از زمان انتخابش به ریاست دفتر سیاسی حماس در ۲۰ ژوئیه به شمار می‌رود.

در همین حال، در ۳۱ ژوئیه گذشته «شورای صلح بین‌المللی» از دستیابی به یک نقشه راه برای اجرای مراحل بعدی توافق آتش‌بس در غزه خبر داده و اعلام کرده بود که حماس با این طرح موافقت کرده است. این نقشه راه شامل خلع سلاح حماس، عقب‌نشینی مرحله‌ای نیروهای رژیم صهیونیستی، واگذاری اداره غزه به یک کمیته فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌ها و استقرار یک نیروی بین‌المللی برای برقراری ثبات در این منطقه است.

با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز ۹ اوت اعلام کرد تل‌آویو با طرح پانزده‌بندی ارائه‌شده مخالف است و همچنان بر خلع سلاح حماس پیش از هرگونه عقب‌نشینی از نوار غزه تأکید دارد.

حماس پس از این موضع‌گیری، بر پایبندی خود به اجرای نقشه راه تأکید و از میانجی‌ها خواست همه طرف‌ها را به اجرای تعهدات خود ملزم کنند و مانع نقض توافق و ایجاد اختلال در روند اجرای آن شوند.

مذاکرات قاهره در حالی دنبال می‌شود که ادامه حملات و نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، اجرای کامل توافق و آغاز مراحل بعدی آن را با چالش مواجه کرده است.