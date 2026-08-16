سقوط از دندان اژدها در ارتفاع ۴۴۰۰ متری

کوهنورد همدانی پس از سقوط در ارتفاع بالا، با وجود آسیب‌دیدگی از ناحیه سر و گردن، از این حادثه جان سالم به در برد. امدادگران پس از تثبیت وضعیت او، عملیات انتقال زمینی را در شرایط سخت کوهستانی آغاز کردند.

یک کوهنورد همدانی هنگام بازگشت از قله دندان اژد‌ها در ارتفاع حدود ۴۴۰۰ متری سقوط کرد و از ناحیه سر و گردن آسیب دید، اما از این حادثه سخت جان سالم به در بُرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک کوهنورد اهل استان همدان که در قالب یک تیم ۶ نفره برای صعود به قله دندان اژد‌ها رفته بود، چند روز قبل هنگام بازگشت از قله و در ارتفاع حدود ۴۴۰۰ متری دچار سقوط شد و از ناحیه سروگردن آسیب دید.

پس از اعلام حادثه به کمیته جست‌و‌جو و نجات فدراسیون کوهنوردی، تیم جست‌و‌جو و نجات هیئت کوهنوردی کلاردشت به‌عنوان تیم پیشرو راهی محل حادثه شد و هم‌زمان با هماهنگی جمعیت هلال‌احمر کلاردشت، تیم امدادی این جمعیت نیز با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شد.

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باتوجه‌به شدت آسیب‌دیدگی، تلاش‌ها برای انتقال هوایی مصدوم نیز آغاز شد، اما شرایط نامساعد جوی و نزدیک‌شدن به زمان غروب آفتاب، امکان انجام عملیات با بالگرد را فراهم نکرد. به همین دلیل، امدادگران ناچار شدند عملیات انتقال زمینی را در شرایط دشوار کوهستانی آغاز کنند.

پس از دسترسی تیم‌های امدادی به مصدوم، اقدامات اولیه درمانی انجام و وضعیت او تثبیت شد. سپس نیرو‌های جست‌و‌جو و نجات فدراسیون کوهنوردی و هلال‌احمر، عملیات انتقال او را ادامه دادند و این عملیات تا صبح روز بعد ادامه پیدا کرد.

در نهایت، کوهنورد مصدوم صبح روز بعد پس از دریافت مراقبت‌های اولیه و انتقال از منطقه، برای ادامه روند درمان و انجام اقدامات پزشکی تکمیلی به نیرو‌های اورژانس تحویل داده شد.