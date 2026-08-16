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دلیل اصلی تصادفات رانندگی در کشور چیست؟

راننده با آرامش فرمان را به‌دست گرفته و همراه جریان خودروها در خیابان حرکت می‌کند. صدای تماس یا پیامک از گوشی تلفن همراهش می‌آید. گوشی را برمی‌دارد و یک چشم به روبه‌رو و یک چشم به صفحه گوشی، جواب می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۶۵
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تصادف

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ خیالش راحت است که کنترل خودرو را در دست دارد، اما صدای شدید و ضربه محکمی او را تکان می‌دهد. حالا باید خسارتی را پرداخت کند که قابل مقایسه با خسارت جواب‌ندادن به تلفن همراهش نیست. ساده‌ترین اصل رانندگی باعث بیشترین تصادف‌ها در تهران می‌شود. یا راننده به جای دیگری نگاه می‌کند یا اینکه چشم‌ها باز و سر روبه‌جلو است، اما حواس جای دیگری است. نتیجه اینکه در یک‌لحظه کوتاه کنترل خودرو از دست می‌رود و حادثه‌ای به بار می‌آید. سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته است که توجه‌نکردن به جلو دلیل اصلی سوانح مرگبار پایتخت است و ۳ تصادف شدید چند روز گذشته همگی به همین دلیل رخ داده است.

موبایل، دلیل اصلی تصادف

میدان توحید از همه طرف ورودی و خروجی دارد. وقتی چراغ قرمز می‌شود یک مسیر بسته و مسیر دیگر باز می‌شود، اما بعضی خودرو‌ها سعی می‌کنند از لحظات باقیمانده برای حرکت استفاده کنند. موتورسیکلت‌ها از بین آنها راهی برای فرار پیدا می‌کنند. همیشه مدتی طول می‌کشد تا نظم به جریان ترافیک این تقاطع برگردد و دقیقه‌ای بعد دوباره چراغ عوض می‌شود. کمی پایین‌تر در تقاطع خیابان نواب و خیابان آزادی هم صف طولانی خودرو‌ها و اتوبوس‌ها پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند. جمعیت عابران پیاده هم از بین آنها می‌گذرد. با اینکه سرعت وسایل نقلیه زیاد نیست، اما فضا آماده وقوع تصادف است.

زیر آفتاب داغ با یکی از افسران راهنمایی و رانندگی صحبت می‌کنیم. احمد عزیزی می‌گوید: «دلیل اصلی توجه‌نکردن به جلو کارکردن با موبایل است. همین‌جا هم اگر به‌خودرو‌ها دقت کنید تعداد زیادی از راننده‌ها را می‌بینید که به‌جای اینکه مراقب رانندگی خود باشند، موبایل در دست گرفته‌اند. بعضی‌ها همزمان به تلفن جواب می‌دهند و میدان را دور می‌زنند یا از چهارراه می‌پیچند.»

او تأکید می‌کند: «کارشناسی که سر صحنه تصادف می‌آید به‌سرعت تشخیص می‌دهد که در تصادف ۲ خودرو کدام راننده به جلو توجه نکرده است. این تخلف از چشم کارشناسان مخفی نمی‌ماند و در گزارش صحنه تصادف نوشته می‌شود، درنتیجه راننده متخلف مقصر شناخته می‌شود.»

در خیابان‌ها و تقاطع‌ها تصادف‌ها خسارات مالی بیشتری دارد و باعث آسیب‌دیدن خودرو‌ها می‌شود، اما کسی که در بزرگراه با سرعت ۱۰۰ کیلومتر رانندگی می‌کند، اگر یک لحظه تمرکز خود بر مقابل خودرو را از دست بدهد، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد.

گوشی موبایل بین شانه و گوش

الان که تعداد موتورسواران شهر بیشتر شده و برخی با این وسیله به کسب‌وکار می‌پردازند، تصادف‌هایی که یک طرف آنها موتورسیکلت باشد هم کم نیست. گاهی موتورسیکلت‌سوار‌ها هم از مسیر حرکت غافل می‌شوند و با اینکه دید کامل دارند و به‌راحتی اطراف خود را می‌بینند، نمی‌توانند موتورسیکلت را کنترل کنند. عزیزی می‌گوید: «موتورسوارانی که گوشی تلفن همراه را بین شانه و سر نگه می‌دارند و همانطور حرکت می‌کنند، درواقع نه بر فرمان موتور تسلط دارند و نه می‌تواند سرش را به اطراف بچرخانند و محیط اطراف را ببینند. بعضی از موتورسواران در همین حالت وارد یک تقاطع می‌شوند و نمی‌تواند واکنش سریع نشان دهند.» راننده‌ها همیشه انتظار دارند موتورسواران چابک و محتاط باشند، اما موتورسواری که در حال حرف‌زدن با تلفن همراه است، به‌جای راه‌دررو‌های خیابان روی حرف‌زدن تمرکز دارد و نمی‌تواند بموقع از مقابل خودرو‌ها فرار کند.

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برچسب ها
تصادف خودرو موبایل موتورسیکلت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
2
پاسخ
اصل ماجرا چيست؟ آيا پليس راهنمايي رانندگي حريف موتورسواران نيست يا از اين كار منع شده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
داره میشه بمبئی همه جا موتور
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