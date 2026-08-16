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پیش‌بینی آب و هوای کشور از امروز تا آخر هفته

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور آخرین و جدیدترین پیش‌بینی آب‌وهوای استان‌های کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۶۰
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هواشناسی

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، برخی نقاط در اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط در بعد از ظهر روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه در برخی نقاط شمال شرق کشور نیز رخ خواهد داد، همچنین طی دو روز آینده در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و برخی مناطق در ارتفاعات زاگرس، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: طی پنج روز آینده، در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: در سه روز آینده، دریای خزر، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه تنگه هرمز و شرق خلیج فارس و تا پایان هفته دریای عمان مواج خواهد بود.

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هواشناسی مدیریت بحران وزش باد
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