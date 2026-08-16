ارتش اشغالگر اسرائیل بامداد امروز مناطق مختلفی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد و بار دیگر از گلوله‌های فسفری استفاده کرد.

ارتش اسرائیل بامداد امروز (یکشنبه) حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرد و همزمان چندین منطقه در شهرستان‌های نبطیه و صور را هدف حملات هوایی، توپخانه‌ای و مسلسل قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در حد فاصل ارتفاعات علی‌الطاهر و الدبشه در شهرستان نبطیه را بمباران کردند. ارتفاعات الدبشه نیز در ادامه این حملات هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفت.

همزمان، نظامیان ارتش اسرائیل با مسلسل به سمت ارتفاعات علی‌الطاهر تیراندازی کردند و توپخانه این رژیم نیز این ارتفاعات را با گلوله‌های فسفری هدف قرار داد.

گزارش‌ها همچنین از حملات فسفری ارتش اسرائیل به مناطق اطراف شهرک کفررمان حکایت دارد.

در ادامه حملات، جنگنده‌های اسرائیلی منطقه دیر سریان در جنوب لبنان را نیز هدف قرار دادند. توپخانه ارتش اسرائیل همچنین شهرک المنصوری در شهرستان صور را گلوله‌باران کرد.

همزمان منابع لبنانی از درگیری و شلیک شدید گلوله در اطراف بلندی‌های علی الطاهر و تلاش رزمندگان برای مقابله با پیشروی نظامیان اسرائیلی به سمت این مناطق خبر می‌دهند.

وبسایت عبری «حدشوت بزمان» نیز نوشته است که منابع نظامی اسرائیل از یک «رخداد امنیتی خطرناک در جنوب لبنان خبر می‌دهند. «رخ‌داد امنیتی خطرناک» اصطلاحی است که محافل اسرائیلی درباره هدف قرار گرفتن نظامیان این رژیم به کار می‌برند.

دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از بامداد روز گذشته پس از کمین رزمندگان حزب‌الله در مسیر پیشروی نظامیان این رژیم در بلندی‌های علی الطاهر آغاز شده است. پس از این درگیری حملات هوایی و توپخانه‌ای اشغالگران در بلندی‌های علی الطاهر و شهرک‌های «انصار» و «دیرالزهرانی» آغاز شد.

در این درگیری به گفته دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی سه نظامی زخمی شده و به بیمارستان‌های شمال فلسطین اشغالی منتقل شدند؛ به گفته رسانه‌های عبری حال هر سه آن‌ها وخیم گزارش شده است.

در این رابطه خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل مدعی شد که حملات بامداد امروز به جنوب لبنان در پاسخ به زخمی شدن این سه نظامی انجام شده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان نیز روز گذشته خبر داد که شمار تلفات حملات اسرائیل به شهرک‌های «انصار» و «دیرالزهرانی» به ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی رسیده است.

حزب‌الله لبنان نیز در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواسته است در عملکرد و سیاست خود بازنگری کرده و از ادامه مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که با میانجی‌گری آمریکا در حال انجام است، خودداری کنند.

