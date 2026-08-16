واکنش طنزآمیز بقائی به تناقض در حرف و عمل آمریکا

اسماعیل بقائی به اظهارات روبیو وزیر خارجه ترامپ در مورد ایران واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، سخنگوی وزارت خارجه با انتشار حالت مبهوت شخصیت انیمیشنی سیمپسون، به تناقض عملکردی دولت ترامپ درباره بودجه نظامی برخلاف اظهاراتی که روبیو درباره ایران داشته واکنشی طنزآمیز نشان داد و در توئیتی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مارکو روبیو: «تصور کنید اگر حکومت ایران، به‌جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی و ساخت این همه سلاح، آن پول را در خود ایران و برای مردم ایران سرمایه‌گذاری کرده بود.»

دونالد ترامپ: «برای ما امکان‌پذیر نیست که از مهدکودک، مدیکید، مدیکر و همه این موارد جداگانه مراقبت کنیم... ما باید یک چیز را در اولویت قرار دهیم: حفاظت نظامی.»