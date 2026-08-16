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واکنش طنزآمیز بقائی به تناقض در حرف و عمل آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه با انتشار حالت مبهوت شخصیت انیمیشنی سیمپسون، به تناقض عملکردی دولت ترامپ درباره بودجه نظامی برخلاف اظهاراتی که روبیو درباره ایران داشته واکنشی طنز آمیز نشان داد
کد خبر: ۱۳۸۹۹۵۳
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واکنش بقائی به اظهارات روبیو

اسماعیل بقائی به اظهارات روبیو وزیر خارجه ترامپ در مورد ایران واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، سخنگوی وزارت خارجه با انتشار حالت مبهوت شخصیت انیمیشنی سیمپسون، به تناقض عملکردی دولت ترامپ درباره بودجه نظامی برخلاف اظهاراتی که روبیو درباره ایران داشته واکنشی طنزآمیز نشان داد و در توئیتی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس  نوشت: مارکو روبیو: «تصور کنید اگر حکومت ایران، به‌جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی و ساخت این همه سلاح، آن پول را در خود ایران و برای مردم ایران سرمایه‌گذاری کرده بود.»

دونالد ترامپ: «برای ما امکان‌پذیر نیست که از مهدکودک، مدیکید، مدیکر و همه این موارد جداگانه مراقبت کنیم... ما باید یک چیز را در اولویت قرار دهیم: حفاظت نظامی.»

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