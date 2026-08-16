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کد خبر:۱۳۸۹۹۵۲
کد خبر:۱۳۸۹۹۵۲
8441 بازدید
نظرات: ۶
سوت

لحظه ناک اوت شدن امیرعلی اکبری در مسکو

امیر علی‌اکبری، فایتر سنگین‌وزن ایران، امشب در رویداد ACA 206 برای کسب کمربند قهرمانی سنگین‌وزن این سازمان به مصاف علیخان واخائف، قهرمان فعلی این وزن، رفت و در نهایت با ناک‌اوت مغلوب مبارز اهل چچن شد. فایتر کشورمان در راند نخست مبارزه، در یک لحظه غافلگیرکننده با ضربه واخائف به زمین افتاد و داور پس از ادامه حملات مبارز چچنی، مبارزه را متوقف کرد تا علی‌اکبری با ناک‌اوت شکست بخورد.
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برچسب‌ها:
امیرعلی اکبری ناک اوت سوت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
بهزاد صیادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
15
4
پاسخ
کاملا عمدی ناکوت شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
6
17
پاسخ
ورزشه دیگه گاهی می زنی گاهی می خوری چیزی نشده که. علی اکبری دوباره بلند میشه و باز با قدرت ادامه می ده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
20
9
پاسخ
راند اول و ناک دان شدن. آقای علی اکبری بهتره هرچه زودتر از این ورزش خداحافظی کنی. به این دلیل که فقط مسئله شخصی شما نیست بلکه مسئله آبرو و اعتبار کشور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
8
7
پاسخ
عالی
چیاکورد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
10
9
پاسخ
ولش میکردن ورزشکار روس علی اکبری رو قورتش میداد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
4
پاسخ
فقط ادعا
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