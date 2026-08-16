لحظه ناک اوت شدن امیرعلی اکبری در مسکو

امیر علی‌اکبری، فایتر سنگین‌وزن ایران، امشب در رویداد ACA 206 برای کسب کمربند قهرمانی سنگین‌وزن این سازمان به مصاف علیخان واخائف، قهرمان فعلی این وزن، رفت و در نهایت با ناک‌اوت مغلوب مبارز اهل چچن شد. فایتر کشورمان در راند نخست مبارزه، در یک لحظه غافلگیرکننده با ضربه واخائف به زمین افتاد و داور پس از ادامه حملات مبارز چچنی، مبارزه را متوقف کرد تا علی‌اکبری با ناک‌اوت شکست بخورد.