نبض خبر
پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید
جِوِل گوهر فرشاد، بازیگر و مدل ایرانی-آمریکایی که با ایفای نقش «Penelope» در سریال «Euphoria» شناخته میشود، اخیراً در گفتوگویی ادعاهایی تأییدنشده درباره ارتباط خصوصی خود با رامین رضاییان، بازیکن فوتبال ایران، مطرح کرده است. بر اساس گزارشی که وبسایت MyNewsGH در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، فرشاد مدعی شده در جریان ارتباط خصوصی با رضاییان، پیامهایی با محتوای غیراخلاقی از سوی این بازیکن دریافت کرده و همچنین ادعاهایی درباره پرسشهای او پیرامون روابط شخصی و جنسی خود مطرح کرده است. در ادامه این حواشی، رامین رضاییان ویدیویی از مهران مدیری را در صفحه خود منتشر کرده که در آن این هنرمند بهشدت از افرادی انتقاد میکند که برای جلب توجه، افزایش تعداد کامنتها یا کسب درآمد، از نقاط ضعف و زندگی خصوصی دیگران استفاده میکنند. این ویدیو را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر رامین رضاییان نود بازیگر زن بازیگر دو رگه افشاگری پرده دری ویدیو
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معشوقه شدن یعنی رابطه جنسی پس بیخودی انتقاد نکن وقتی خودت پذیرفتی معشوقه بشی
چی شد اقا خودتو پارسا میدونستی و پرهیزگار ای ملت من فلانم .......
رامین از اول هم معلوم بود چه آدمیه نیاز نیست بیاد خودشو سفیدشویی کنه چون فایده نداره
فرشاد مدعی شده در جریان ارتباط خصوصی با رضاییان، پیامهایی با محتوای غیراخلاقی از سوی این بازیکن دریافت کرده و همچنین ادعاهایی درباره پرسشهای او پیرامون روابط شخصی و جنسی خود مطرح کرده است.
اثباتش ساده است ! اگر دروغ است لازم نیست از مهران مدیری مایه بگذاره ایشان !
اثباتش ساده است ! اگر دروغ است لازم نیست از مهران مدیری مایه بگذاره ایشان !