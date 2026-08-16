پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید

جِوِل گوهر فرشاد، بازیگر و مدل ایرانی-آمریکایی که با ایفای نقش «Penelope» در سریال «Euphoria» شناخته می‌شود، اخیراً در گفت‌وگویی ادعاهایی تأییدنشده درباره ارتباط خصوصی خود با رامین رضاییان، بازیکن فوتبال ایران، مطرح کرده است. بر اساس گزارشی که وب‌سایت MyNewsGH در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، فرشاد مدعی شده در جریان ارتباط خصوصی با رضاییان، پیام‌هایی با محتوای غیراخلاقی از سوی این بازیکن دریافت کرده و همچنین ادعاهایی درباره پرسش‌های او پیرامون روابط شخصی و جنسی خود مطرح کرده است. در ادامه این حواشی، رامین رضاییان ویدیویی از مهران مدیری را در صفحه خود منتشر کرده که در آن این هنرمند به‌شدت از افرادی انتقاد می‌کند که برای جلب توجه، افزایش تعداد کامنت‌ها یا کسب درآمد، از نقاط ضعف و زندگی خصوصی دیگران استفاده می‌کنند. این ویدیو را می‌بینید.