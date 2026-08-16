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کد خبر:۱۳۸۹۹۵۱
کد خبر:۱۳۸۹۹۵۱
10356 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

پاسخ رامین رضاییان به اتهام جنسی بازیگر هالیوودی را ببینید

جِوِل گوهر فرشاد، بازیگر و مدل ایرانی-آمریکایی که با ایفای نقش «Penelope» در سریال «Euphoria» شناخته می‌شود، اخیراً در گفت‌وگویی ادعاهایی تأییدنشده درباره ارتباط خصوصی خود با رامین رضاییان، بازیکن فوتبال ایران، مطرح کرده است. بر اساس گزارشی که وب‌سایت MyNewsGH در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده، فرشاد مدعی شده در جریان ارتباط خصوصی با رضاییان، پیام‌هایی با محتوای غیراخلاقی از سوی این بازیکن دریافت کرده و همچنین ادعاهایی درباره پرسش‌های او پیرامون روابط شخصی و جنسی خود مطرح کرده است. در ادامه این حواشی، رامین رضاییان ویدیویی از مهران مدیری را در صفحه خود منتشر کرده که در آن این هنرمند به‌شدت از افرادی انتقاد می‌کند که برای جلب توجه، افزایش تعداد کامنت‌ها یا کسب درآمد، از نقاط ضعف و زندگی خصوصی دیگران استفاده می‌کنند. این ویدیو را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر رامین رضاییان نود بازیگر زن بازیگر دو رگه افشاگری پرده دری ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
10
27
پاسخ
باشه و اگر سندشو رو کرد این خانم چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
28
پاسخ
معشوقه شدن یعنی رابطه جنسی پس بیخودی انتقاد نکن وقتی خودت پذیرفتی معشوقه بشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
10
20
پاسخ
چی شد اقا خودتو پارسا میدونستی و پرهیزگار ای ملت من فلانم .......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
7
پاسخ
جِوِل ؟ از کجا اومد این تلفظ؟ جول درسته تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
6
21
پاسخ
رامین از اول هم معلوم بود چه آدمیه نیاز نیست بیاد خودشو سفیدشویی کنه چون فایده نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
فرشاد مدعی شده در جریان ارتباط خصوصی با رضاییان، پیام‌هایی با محتوای غیراخلاقی از سوی این بازیکن دریافت کرده و همچنین ادعاهایی درباره پرسش‌های او پیرامون روابط شخصی و جنسی خود مطرح کرده است.

اثباتش ساده است ! اگر دروغ است لازم نیست از مهران مدیری مایه بگذاره ایشان !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
6
پاسخ
بخاطر مصاحبه هاش تو جام جهانی و گفتن جمله مشکلات ایران به شما ربط نداره میخوان خرابش کنن
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
برات متاسفم
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