نبض خبر
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی گرانیهای اخیر و تأثیر آن بر معیشت شهروندان را «طبیعی» خواند و محاصره اقتصادی و تحریمهای نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. پزشکیان گفت: «قبلا محصولات وارداتی با کشتی وارد میشد؛ اکنون کلی مسیر عبور میکند تا وارد کشور شود و قیمت تمامشده کالا بالا میرود. درآمد ما هم کم شده، قبلا نفت میفروختم، الان نمیتوانیم بفروشیم.» این بخش از اظهارات پزشکیان که به شدت انعکاس وسیعی داشت را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو محاصره دریایی ایران تحریم های آمریکا جنگ ایران و آمریکا فشار اقتصادی ابرتورم
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این را دیگر همه می دانند که وضع اقتصادی روز به روز بدتر می شود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
همه رئيس جمهورها سعي مي كنند نقاط ضعف كشورشون رو تو بوق و كرنا نيندازند، رئيس جمهور ما برعكس هست.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
واقعا تفاوت ریسس جمهور با رییس جمهور حالا واقعی یا ظاهری ترامپ دست و پا میزنه اجناس گرون نشه سوخت تو آمریکا بالا نره ولی تو ایران رییس جمهور گرانی طبیعی هست نبودن اجناس طبیعی هست سالی ۲۰ هزار کشته در جاده طبیعی هست ای کاش اینجا هم مثل اونجا حزبی بود و احزاب برای رای آوردن به مردم میرسیدن
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ناشناس| |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بابا این رییس جمهور را باید عزلش کنند رییس جمهور میاد تا مشکلات مردم را حل کنه نه اینکه خودش برای مردم مشکل باشه چرا قانون اجرا نمیشه استیضاحش کنید و عزلش کنید
کاملا درست می گوید . پایداریچیها که عامل اصلی شرایط موجود هستند ساکت باشند .