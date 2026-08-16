En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 1742
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۹۹۴۹
کد خبر:۱۳۸۹۹۴۹
7889 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر معیشت شهروندان را «طبیعی» خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. پزشکیان گفت: «قبلا محصولات وارداتی با کشتی وارد می‌شد؛ اکنون کلی مسیر عبور می‌کند تا وارد کشور ‌شود و قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود. درآمد ما هم کم شده، قبلا نفت می‌فروختم، الان نمی‌توانیم بفروشیم.» این بخش از اظهارات پزشکیان که به شدت انعکاس وسیعی داشت را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو محاصره دریایی ایران تحریم های آمریکا جنگ ایران و آمریکا فشار اقتصادی ابرتورم
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
57
پاسخ
این را دیگر همه می دانند که وضع اقتصادی روز به روز بدتر می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
حتما کسانی که مدام بر طبل جنگ می کوبند برای همه این معضلات راه حلی دارند وگرنه دنبال جنگ نبودند
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
45
پاسخ
النجاه فی الصدق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
11
54
پاسخ
نوش جون جنگ طلبها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
62
14
پاسخ
همه رئيس جمهورها سعي مي كنند نقاط ضعف كشورشون رو تو بوق و كرنا نيندازند، رئيس جمهور ما برعكس هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
نیازی به بوق و کرنا نیست از همه چیز خبر دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
,وقتی گروهی در کشور هنوز در فضای انتخابات به سر می برند و برای تخریب دولت مدام از گرانی و کمبود داد و بیداد می کنند این حق طبیعی دولت است که پاسخگو باشد.
ناشناس
|
Germany
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
9
38
پاسخ
واقعا تفاوت ریسس جمهور با رییس جمهور حالا واقعی یا ظاهری ترامپ دست و پا میزنه اجناس گرون نشه سوخت تو آمریکا بالا نره ولی تو ایران رییس جمهور گرانی طبیعی هست نبودن اجناس طبیعی هست سالی ۲۰ هزار کشته در جاده طبیعی هست ای کاش اینجا هم مثل اونجا حزبی بود و احزاب برای رای آوردن به مردم میرسیدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
پزشکیان می گوید با شرایط جنگی موجود این گرانی طبیعی است. نمی گوید در هر شرایطی گرانی طبیعی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
13
51
پاسخ
حرف حساب وقتی کسانی دنبال جنگ هستند این تبعات را هم دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
7
52
پاسخ
یعنی اگر محاصره دریایی ادامه یابد کارمان تمام است
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
67
17
پاسخ
بابا این رییس جمهور را باید عزلش کنند رییس جمهور میاد تا مشکلات مردم را حل کنه نه اینکه خودش برای مردم مشکل باشه چرا قانون اجرا نمیشه استیضاحش کنید و عزلش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
11
65
پاسخ
کاملا درست می گوید . پایداریچیها که عامل اصلی شرایط موجود هستند ساکت باشند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
7
55
پاسخ
خوبه نمیگین حرفهای پزشکیان مصداق تشویش اذهان عمومی است!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر