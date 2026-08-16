سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر معیشت شهروندان را «طبیعی» خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. پزشکیان گفت: «قبلا محصولات وارداتی با کشتی وارد می‌شد؛ اکنون کلی مسیر عبور می‌کند تا وارد کشور ‌شود و قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود. درآمد ما هم کم شده، قبلا نفت می‌فروختم، الان نمی‌توانیم بفروشیم.» این بخش از اظهارات پزشکیان که به شدت انعکاس وسیعی داشت را می‌بینید و می‌شنوید.