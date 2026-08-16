عکس پربازدید از تولد ۲۸ سالگی خجسته بامداد خمار

فرزانه فرنام، بازیگر سریال «بامداد خمار» که با ایفای نقش خجسته مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، تصویری از جشن تولد ۲۸ سالگی‌اش را در اینستاگرام منتشر کرد.

به گزارش تابناک، فرزانه فرنام، بازیگر سریال «بامداد خمار» که با ایفای نقش خجسته مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، تصاویری از جشن تولد ۲۸ سالگی‌اش را در اینستاگرام منتشر کرد.

این بازیگر با انتشار این عکس‌، لحظاتی صمیمی از جشن تولدش را با دنبال‌کنندگانش به اشتراک گذاشت؛ در این تصویر سادگی و حال‌وهوای متفاوت این جشن مورد توجه کاربران قرار گرفت.