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تعیین سهمیه بنزین برای هر عضو خانوار

رئیس سازمان بهینه‌سازی: حدودا به هر عضو خانوار ماهی ۳۰ لیتر تعلق می‌گیرد حتی اگر صاحب خودرو نباشد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۴۲
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6959 بازدید
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۱۴
بنزین

به گزارش تابناک، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی گفت: حدودا به هر عضو خانوار ماهی ۳۰ لیتر تعلق می‌گیرد حتی اگر صاحب خودرو نباشد.

وی افزود: قابلیت انتقال آن به هر فردی که بخواهید وجود دارد. دولت مدیریت سهمیه را به افراد می‌سپارد.

وی بیان کرد: قیمت دوم و سوم در این طرح وجود ندارد و سهمیه در کارت بانکی افراد شارژ می شود.

در ادامه گزیده‌ای از دیگر سخنان رئیس سازمان بهینه‌سازی می‌آید:

خودروسازهای داخلی هیچ‌وقت هزینۀ خودرو پرمصرف و بی‌کیفیت‌شان را نداده‌اند، فقط مردم و بیت‌المال این هزینه را می‌دهند؛ ما باید ریشۀ این موضوع را بخشکانیم.

در تهران باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم الان ۳ هزار و سیصد اتوبوس فعال تنها دارد

 بخش بزرگی از مصرف بنزین ما در موتور خودرو هایی هدر می رود که جای دیگر شبیه آن وجود ندارد

هیچ شگفتانه ای برای مردم در بنزین ایجاد نخواهیم کرد

در صورت انتخاب سناریو، چند هفته با مردم مشورت می کنیم و اصلاحاتی در صورت لزوم انجام خواهیم داد.

دومین طرح پیشنهادی دولت برای بنزین چه مزایا و معایبی دارد؟

در این روش ۱۲۱ میلیون لیتر تولیدی روز بین خودروهای موجود تقسیم شود و هرکس بیش از سهمیه بخواهد باید بنزینش را با نرخ آزاد بخرد؛ تقریبا مشابه روشی که قرار بود در کرمان اجرا شود.

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بنزین افزایش قیمت کارت سوخت سهمیه بنزین اعضای خانوار گرانی قیمت بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
37
پاسخ
این طرح همان کوپنی کردن کالا است که در زمان جنگ ۸ ساله اجرا می شد و هیچ نتیجه ای برای صرفه جویی در مصرف انرژی ندارد. از این به بعد به شغل بنزین فروشی برای مردم در دیوار ایجاد خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
5
30
پاسخ
هر نفر ۳۰ لیتر.
خنده داره واقعا! الآن من با سی لیتر فقط میتونم برم زیر گل.
قطعا بنزین لیتری ۹۰ هزار تومن هم نمیتونم بخرم.
بنزین توی ایران ارزون نیست. توی این مملکت فقط بنزین و نون تا حدودی متناسب با توان مالی مردم هستن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اینم در نظر داشته باشید ما جلو جلو پول بنزین آزاد رو با خرید ماشین های آشغال و بی کیفیت و گران و همچنین بیمه و سایر موارد پرداخت کردیم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
15
پاسخ
تنها دولتی که ورادات خودرو ازاد کرد نه خاتمی بود نه روحانی نه پزشکیان نه هاشمی. احمدی نژاد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
28
پاسخ
اگر جمعیت کشور را ۹۰ میلیون نفر در نظر بگیریم که می شود ۲۷۰۰ میلیون لیتر در ماه. روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر تولید داخل ست که در ماه می شود ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ میلیون لیتر. مابقی اش چه می شود؟! در ضمن یک نفر که یک خودرو دارد مابقی اش را چقدر بخرد؟ دزدی هم حدی دارد. جلوی قاچاق را نمی گیرید و فقط مردم را زجر می دهید. واقعا کی شما را معاون رییس جمهور قرار داده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
38
پاسخ
احتمالا میحواهید از مازاد تولید داخل، برای روسیه بنزین تهیه کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
4
پاسخ
فردی که خودرو را چند برابر قیمت جهانی و با انواع مالیات ها و عوارض خریداری می کند برابر با فردی که اصلا یک ریال هم بابت خودرو هزینه نکرده برابر سهمیه دریافت می کند!!!!! کجای این طرح عادلانه است؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
6
4
پاسخ
روش درست سهمیه بندی بنزین همین هست که به هر نفر ۵۰ لیتر سهمیه داده بشه. ماشین داشت استفاده کنه. ماشین نداشت در بورس بفروشه
مختارتفانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
2
پاسخ
به نظر من ماشین که بیست میلیون بود شده دو میلیارد تومان تولید داخل کشور عزیزمان کم نیست که خرج داخل شود کافی است مدیریت ظعیفه به هر فرد در حساب بانکیش یه سهمیه واریز بشه بهتره به شرط استعلام که به حساب تمام کارتهاش نره ده تا کارت بانکی داره . یک سهمیه ما یه خانواده هستیم ماشین نداریم قدرت خرید نداریم . ویکی ده تا ماشین داره . به هر بازنشسته یک ماشین اقساطی بدهید هر کارت بانکی یه مقدار سهمیه . هرشخص میتواند یک ماشین بنامش کند .
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
2
پاسخ
روزانه 120میلیون لیتر تولید بشه ماهانه میشه 3600میلیون لیتر برفرض جمعیت 90میلیونی به هر نفر ماهانه 40لیتر بنزین میرسه خب یه خانواد 3نفره 120لیتر باید بنزین سهمیه بگیرن
60لیتر ماهانه چی میشه تو این همه تورم و گرانی
چه زمانی میخواد ترمزگرانی ها کشیده بشه خدا میدونه
بخدا 60یا70سال زندگی دنیا چه ارزشی داره که اونم یه عده زیادی از مردم باید تو رنج و سختی باشند
ارحم ترحم
رحم کنید به مردم تا مورد رحمت قرار بگیرید
الذی جمع مالا وعدده نباشید فقط به فکر خودتو خانوادت نباش اقای مسوول تو مسوولی
فک نکنی انسان بی خود و بی جهت افرید شده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
3
پاسخ
سالهاست که دولتها برای اینکه تورم رو بندازن گردن مردم با عناوینی مثل یارانه کالابرگ الان هم سهمیه بنزین دنبال اینن که با دادن یک پول اولیه مردم رو خوشحال کنن ولی در سالهای بعد اون پول ثابت و به مرور بی ارزش و حذف میشه و گرانی و تورم رو مردم باید از جیب خودشون خرج کنند .
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