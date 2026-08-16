تعیین سهمیه بنزین برای هر عضو خانوار
به گزارش تابناک، سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی گفت: حدودا به هر عضو خانوار ماهی ۳۰ لیتر تعلق میگیرد حتی اگر صاحب خودرو نباشد.
وی افزود: قابلیت انتقال آن به هر فردی که بخواهید وجود دارد. دولت مدیریت سهمیه را به افراد میسپارد.
وی بیان کرد: قیمت دوم و سوم در این طرح وجود ندارد و سهمیه در کارت بانکی افراد شارژ می شود.
در ادامه گزیدهای از دیگر سخنان رئیس سازمان بهینهسازی میآید:
خودروسازهای داخلی هیچوقت هزینۀ خودرو پرمصرف و بیکیفیتشان را ندادهاند، فقط مردم و بیتالمال این هزینه را میدهند؛ ما باید ریشۀ این موضوع را بخشکانیم.
در تهران باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم الان ۳ هزار و سیصد اتوبوس فعال تنها دارد
بخش بزرگی از مصرف بنزین ما در موتور خودرو هایی هدر می رود که جای دیگر شبیه آن وجود ندارد
هیچ شگفتانه ای برای مردم در بنزین ایجاد نخواهیم کرد
در صورت انتخاب سناریو، چند هفته با مردم مشورت می کنیم و اصلاحاتی در صورت لزوم انجام خواهیم داد.
دومین طرح پیشنهادی دولت برای بنزین چه مزایا و معایبی دارد؟
در این روش ۱۲۱ میلیون لیتر تولیدی روز بین خودروهای موجود تقسیم شود و هرکس بیش از سهمیه بخواهد باید بنزینش را با نرخ آزاد بخرد؛ تقریبا مشابه روشی که قرار بود در کرمان اجرا شود.
خنده داره واقعا! الآن من با سی لیتر فقط میتونم برم زیر گل.
قطعا بنزین لیتری ۹۰ هزار تومن هم نمیتونم بخرم.
بنزین توی ایران ارزون نیست. توی این مملکت فقط بنزین و نون تا حدودی متناسب با توان مالی مردم هستن.
60لیتر ماهانه چی میشه تو این همه تورم و گرانی
چه زمانی میخواد ترمزگرانی ها کشیده بشه خدا میدونه
بخدا 60یا70سال زندگی دنیا چه ارزشی داره که اونم یه عده زیادی از مردم باید تو رنج و سختی باشند
ارحم ترحم
رحم کنید به مردم تا مورد رحمت قرار بگیرید
الذی جمع مالا وعدده نباشید فقط به فکر خودتو خانوادت نباش اقای مسوول تو مسوولی
فک نکنی انسان بی خود و بی جهت افرید شده