حمله روسیه به انبارهای تسلیحاتی اوکراین در بندر اودسا
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، این وزارتخانه شنبه در بیانیهای گفت: هواپیماهای بدون سرنشین جنگی به انبارهای حاوی تجهیزات نظامی که برای نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا در نظر گرفته شده بود، حمله کردند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه در جریان عملیات تابستانی خود کنترل ۱۹ شهرک را در مناطق دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا در جنوبشرق اوکراین به دست آوردهاند.
پیشروی نیروهای روسیه در خطوط مقدم جبهه از ابتدای سال جاری کندتر شده است، هرچند مسکو حملات موشکی بالستیک خود به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده است.
همزمان با تدوام حملات دو طرف، روسیه شنبه در مورد برنامههای آمریکا و ترکیه برای تامین تسلیحات اوکراین هشدار داد و تاکید کرد که در صورت تامین تسلیحات برای کییف، آسیب به روابط مسکو با آنکارا و واشنگتن اجتنابناپذیر است.
براساس اسناد کنگره آمریکا، ۷۰ فروند موشک بالستیک کوتاه برد «اتکمز» (ATACMS) بخشی از یک بسته تسلیحاتی هستند که اوکراین آماده خرید آنها از ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو است.
ترکیه برای فروش این موشکهای آمریکایی باید مجوز ایالات متحده را داشته باشد. وزارت ایالات متحده اعلام کرده که آماده صدور مجوز است.
طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، ترکیه علاوه بر موشکهای یاد شده، قصد دارد ۴۷ هزار گلوله توپخانه، ۱۲ سامانه راکتانداز چندگانه «ام ۲۷۰» و بیش از دو هزار بمب خوشهای به کییف بفروشد.