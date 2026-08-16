شمایل جدید بازیگر جنتلمن بامداد خمار + عکس

دانیال پورصباح که این روزها با بازی در سریال «بامداد خمار» به شهرت رسیده، تصویری از سفر خود به ترکمن‌صحرا منتشر کرد که ظاهر متفاوتش در این عکس مورد توجه کاربران قرار گرفت.

به گزارش تابناک، دانیال پورصباح که این روزها با بازی در سریال «بامداد خمار» به شهرت رسیده، تصویری از سفر خود به ترکمن‌صحرا منتشر کرد که ظاهر متفاوتش در این عکس مورد توجه کاربران قرار گرفت.

او با انتشار این تصویر نوشت: «ترکمن‌صحرا سرزمینی که بادهایش بوی اسب و آزادی می‌دهد و مردمانش، با آن قامت‌های استوار و دل‌های گرم، بخشی از جان ایران‌اند. مردم ترکمن ایران، وارثان فرهنگی کهن‌اند؛ مردمانی با حافظه‌ای بلند، با موسیقی و اسب و قالی و لباس‌هایی که هر نقش‌شان قصه‌ای از تاریخ است. در نگاهشان صلابت صحراست و در مهمان‌نوازی‌شان گرمای خانه.»