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تصادف خونین۳ خودرو در محور کاشان - قم

رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف سه دستگاه خودرو در محور کاشان-قم ۹مصدوم داشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۶
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2566 بازدید
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تصادف

به گزارش تابناک، مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز مورخ ۲۴ مرداد ماه، حادثه برخورد سه دستگاه خودرو شامل پژو ۲۰۶، رانا و رنو داستر در محور اتوبان کاشان ـ قم، حدود پنج کیلومتری مانده به مشکات، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های قائم، مشکات و امیرکبیر به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای امدادرسانی و انتقال مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در پی این حادثه، ۹ نفر مصدوم شدند که سه نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به‌صورت سرپایی مداوا و از اعزام به بیمارستان امتناع ورزیدند و شش مصدوم دیگر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

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برچسب ها
آزادراه کاشان تصادف تصادف رانندگی مصدومیت اورژانس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
2
پاسخ
متاسفانه خیلی بد رانندگی میکنند. جاده هم حوالی کاشان به شدت چاله دارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
عوضش عوارض جاده‌ای چند برابر شده است
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