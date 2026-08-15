تصادف خونین۳ خودرو در محور کاشان - قم

به گزارش تابناک، مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز مورخ ۲۴ مرداد ماه، حادثه برخورد سه دستگاه خودرو شامل پژو ۲۰۶، رانا و رنو داستر در محور اتوبان کاشان ـ قم، حدود پنج کیلومتری مانده به مشکات، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه کد عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های قائم، مشکات و امیرکبیر به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای امدادرسانی و انتقال مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در پی این حادثه، ۹ نفر مصدوم شدند که سه نفر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به‌صورت سرپایی مداوا و از اعزام به بیمارستان امتناع ورزیدند و شش مصدوم دیگر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.