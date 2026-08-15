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تشدید درگیری انصارالله یمن و مزدوران وابسته به عربستان

رسانه‌های وابسته به دولت مستعفی مورد حمایت عربستان در یمن از حملات دوباره موشکی و توپخانه‌ای انصارالله به شهر مأرب واقع در ۱۲۰ کیلومتری شرق صنعا؛ پایتخت یمن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۳
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی نیروهای مسلح دولت مستعفی یمن ادعا کرد که در این حملات محله‌های پرجمعیت شهر مأرب که مملو از آوارگان است، هدف حمله سه موشک بالستیک قرار گرفت.

عصر امروز نیز رسانه های یمنی اعلام کردند که صدای دو انفجار مهیب در مناطق حضور مزدوران سعودی در شهر مأرب، این شهر را لرزاند.

دو روز پیش نیز منابع نظامی یمنی از حمله پهپادی به مواضع شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در استان حضرموت خبر دادند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای انصارالله با استفاده از پهپاد، مواضع نیروهای وابسته به عربستان را در منطقه العَبر در استان حضرموت هدف قرار دادند.

در روزهای اخیر، درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.

نیروهای مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاه‌های نیروهای وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موج‌های درگیری از زمان برقراری آتش‌بس سال ۲۰۲۲ است.

در مقابل، نیروهای وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای مسلح یمن خبر داده‌اند.

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یمن دولت مستعفی شبه‌نظامیان درگیری انصارالله نیروهای مسلح حمله انفجار مأرب
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