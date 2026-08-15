محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله الانصار، ارتفاعات علیالطاهر، نبطیه الفوقا و دیر الزهرانی را که منجر به شهادت یازده نفر از جمله سه کودک و دو زن از اعضای یک خانواده و زخمیشدن چند تن دیگر و تخریب اماکن مسکونی و غیرنظامی شد، به شدت محکوم کرد.
بقائی با اشاره به تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور، ادامه سکوت و بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی را تاسفبار خواند و بر ضرورت توقف اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در جنوب لبنان و خروج فوری از مناطق تحت اشغال لبنان تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن تمجید از مقاومت شرافتمندانه مردم لبنان در برابر تجاوز رژیم اشغالگر، حق قانونی و مشروع لبنان برای استفاده از همه ابزارها جهت دفاع از کیان این کشور در برابر تجاوز رژیم اشغالگر را یادآوری شد و بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و عزت این کشور تأکید کرد.