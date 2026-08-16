چتجیپیتی برای قاتل نوجوان سناریوی جنایت نوشت!
به گزارش تابناک به نقل از گاردین، نوجوان ۱۷ سالهای در ایالت ماساچوست آمریکا که متهم به قتل مادر و برادر کوچکترش شده، بدون امکان آزادی با وثیقه در بازداشت است.
دادستانها میگویند تحقیقات درباره این پرونده نشان داده است که او پیش از این حادثه از اینترنت و چتجیپیتی برای جستوجو درباره داستانهای تخیلی مرتبط با کشتن اعضای خانوادهاش استفاده کرده بود. آرچون آراویند روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در دادگاه منطقهای کانکورد حاضر شد و به نمایندگی از او در برابر اتهام قتل و چند جرم دیگر، اعلام بیگناهی شد.
مقامهای قضایی ادعا میکنند آرچون روز سهشنبه ۲۰ مرداد، مادر ۴۵ سالهاش، سودها ونکاتسان، و برادر ۱۴ سالهاش، سیدارت آراویند، را در خانه خانوادگیشان به قتل رسانده است. ماجرا زمانی آغاز شد که معلم خصوصی نوجوان برای جلسهای از پیش تعیینشده به خانه رفت، اما نتوانست با ساکنان تماس بگیرد. پدر خانواده که همان صبح پیش از رفتن به محل کار با همسرش صحبت کرده بود، با پلیس تماس گرفت. مأموران کمی بعد از ساعت ۱۸:۳۰ وارد خانه شدند و اجساد دو قربانی را پیدا کردند؛ جسد سیدارت در طبقه اول و جسد مادرش در زیرزمین قرار داشت.
جستوجوهای نگرانکننده در اینترنت و چتجیپیتی
دادستانی شهرستان میدلسکس میگوید بررسی فعالیتهای آنلاین آرچون، رفتارهایی نگرانکننده را آشکار کرده است. ماریان رایان، دادستان منطقه، گفت این نوجوان در اینترنت و چتجیپیتی درباره ایدههای فرضی یا داستانهای تخیلی مربوط به قتل اعضای خانوادهاش جستوجو میکرده است. به گفته او، آرچون در قالب داستانهای فانتزی با حالوهوای رمانهای گوتیک، شخصیتهایی میساخته و درباره سناریوهایی مانند اینکه «اگر چنین اتفاقی برای فلان فرد بیفتد چه میشود» سؤال میپرسیده است. مقامهای قضایی معتقدند این داستانها ظاهراً با تهدیدهایی علیه اعضای خانواده او ارتباط داشتهاند.
جزئیات صحنه قتل
آرچون با دو فقره اتهام قتل، دو فقره حمله و ضربوشتم علیه اعضای خانواده، دو فقره حمله و ضربوشتم، استفاده بدون اجازه از خودرو و سرقت خودرو روبهرو است. گاردین برای دریافت توضیح درباره این پرونده با اپنایآی، شرکت سازنده چتجیپیتی، تماس گرفته است.
این نخستین بار نیست که نام یک چتبات در ارتباط با یک پرونده جنایی مطرح میشود. اوایل سال ۱۴۰۵، دادستان ارشد فلوریدا تحقیقاتی را درباره تأثیر اپنایآی و چتجیپیتی بر تهدیدهای کاربران علیه خود یا دیگران آغاز کرد؛ از جمله اینکه آیا این ابزار به فرد مسلحی که سال گذشته متهم به تیراندازی مرگبار در این ایالت شده بود، «مشاوره قابلتوجهی» ارائه کرده است یا نه. سخنگوی چتجیپیتی در آن زمان گفت این حوادث تراژدی بودهاند، اما چتجیپیتی مسئول این جنایتها نیست و پاسخهای آن به پرسشهای مطرحشده، اطلاعات واقعی و عمدتاً عمومی بوده و فعالیت غیرقانونی یا آسیبزا را تشویق نکرده است.