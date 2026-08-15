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کد خبر:۱۳۸۹۹۲۶
کد خبر:۱۳۸۹۹۲۶
16635 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

آموزش تولید برق از حروف انگلیسی توسط محمدباقر خرازی!

ویدیویی تازه از آموزش ریاضی با نظریات شاذ ویژه محمد باقر خرازی منتشر شده که او ضمن توضیح برای علم ریاضی خاص خودش، فرمول جالبی برای تولید برق از حروف انگلیسی ارائه می‌دهد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله سید محمد باقر خرازی ویدیو محمدباقر خرازی ریاضی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
80
پاسخ
این حالش خوبه!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
خوب یا بد دارد یک نظریه را مطرح می کند، بکند
طوری نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
60
پاسخ
منبعد اعداد را که می خواهید بنویسید از راست بنویسید از چپ ننویسید چون از چپ نوشتن شیطانی است

ا ا ا پس چرا کامپیوتر رعایت نمی کنه و اعداد را از چپ می نویسه پس کامپیوتر هم شیطان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
61
پاسخ
استاد در مورد چپ دستان هم همین نظر را دارید چون اونها خط را از چپ بکشند راست تر است
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
آدمهای چپ دست ماموران شیطان هستند 🤧😵‍💫

اونهایی هم که با هر دو دست مینویسند رابطین بین دو دنیا هستند 🥶🤤
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
69
پاسخ
مطالب خیلی سنگین و تخصصی بود و هفتاد بار گوش کردم تا ذره ای از آنرا درک کردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
51
پاسخ
پس یادتون باشه دوهزار تومان من با دوهزارتومان شما فرق داره و اگر من ۲۰۰۰ تومان به شما دادم شما باید ۴۰۰۰ تومان مال خودتان را بمن بدهید تا سر به سر بشویم و گرنه همان دوهزار تومان من را پس بدهید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
61
پاسخ
بند ه ی خدا .. نباید ازش فیلم بگیرن گناه داره.
دنا اورمزد
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
76
پاسخ
فقط یک کلام
افسوس برای حال و روز میهنم...
بنده خدا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
36
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
18
15
پاسخ
می توانیم بحث کنیم. طوری نیست. بگوید. اشکالی ندارد.
حتما ادله ای دارند.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
56
پاسخ
دلم میخواد توی یکی از جلسات پرسش و پاسخ ریاضیات ایشان حضور پیدا کنم. مطمئنا کلاسی بسیار شاد و مفرحی خواهد بود.
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