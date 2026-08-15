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آموزش تولید برق از حروف انگلیسی توسط محمدباقر خرازی!
ویدیویی تازه از آموزش ریاضی با نظریات شاذ ویژه محمد باقر خرازی منتشر شده که او ضمن توضیح برای علم ریاضی خاص خودش، فرمول جالبی برای تولید برق از حروف انگلیسی ارائه میدهد.
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انتشار یافته: ۲۴
این حالش خوبه!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
طوری نیست.
منبعد اعداد را که می خواهید بنویسید از راست بنویسید از چپ ننویسید چون از چپ نوشتن شیطانی است
ا ا ا پس چرا کامپیوتر رعایت نمی کنه و اعداد را از چپ می نویسه پس کامپیوتر هم شیطان است
ا ا ا پس چرا کامپیوتر رعایت نمی کنه و اعداد را از چپ می نویسه پس کامپیوتر هم شیطان است
استاد در مورد چپ دستان هم همین نظر را دارید چون اونها خط را از چپ بکشند راست تر است
پاسخ ها
حامد| |
۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اونهایی هم که با هر دو دست مینویسند رابطین بین دو دنیا هستند 🥶🤤
مطالب خیلی سنگین و تخصصی بود و هفتاد بار گوش کردم تا ذره ای از آنرا درک کردم
پس یادتون باشه دوهزار تومان من با دوهزارتومان شما فرق داره و اگر من ۲۰۰۰ تومان به شما دادم شما باید ۴۰۰۰ تومان مال خودتان را بمن بدهید تا سر به سر بشویم و گرنه همان دوهزار تومان من را پس بدهید
می توانیم بحث کنیم. طوری نیست. بگوید. اشکالی ندارد.
حتما ادله ای دارند.
حتما ادله ای دارند.