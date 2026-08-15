کاپیتان تیم ملی والیبال باز دیگر تغییر کرد
به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تمرینات آمادهسازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا (انتخابی المپیک) و بازیهای آسیایی، عصر امروز در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم پیگیری شد. در ابتدای این جلسه تمرینی امین اسماعیلنژاد ستاره تیم ملی کشورمان به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی والیبال ایران انتخاب و معرفی شد.
اسماعیلنژاد که یکی از باتجربهترین و تأثیرگذارترین بازیکنان نسل جدید والیبال ایران محسوب میشود، در سالهای اخیر از مهرههای اصلی تیم ملی بوده و تجربه حضور در رقابتهای مهم بینالمللی و لیگهای معتبر اروپایی را در کارنامه دارد و به عنوان یکی از ستاره های والیبال ایران در دنیا محسوب میشود.
انتخاب این قطرپاسور ملیپوش به عنوان کاپیتان جدید تیم ملی، در شرایطی انجام شده است که تیم ایران خود را برای ادامه مسیر مسابقات ملی و اهداف پیشرو آماده میکند.
اسماعیلنژاد از سال ۲۰۲۱ به تیم ملی بزرگسالان ایران راه یافت و همراه با ملیپوشان کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ به مدال طلا دست یافت.
این بازیکن همچنین سابقه لژیونری در لیگ ایتالیا با تیم ورونا و لیگ لهستان با اسکرابلچاتوف را در کارنامه دارد. در نخستین فصل حضورش در ورونا نیز با رأی هواداران این باشگاه به عنوان بهترین بازیکن نیمفصل نخست انتخاب شد.
اسماعیلنژاد در سالهای اخیر یکی از امتیازآورترین بازیکنان تیم ملی والیبال ایران بوده و حالا با انتخاب به عنوان کاپیتان، مسئولیت تازهای را در تیم ملی بر عهده خواهد داشت.