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کد خبر:۱۳۸۹۹۲۱
کد خبر:۱۳۸۹۹۲۱
38258 بازدید
نظرات: ۱۴
تیک آف

ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟

ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟ امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران این موضوع را بررسی کرده اند.
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برچسب‌ها:
تیک آف خودرو تارا شاهین پارس نوا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
43
پاسخ
خداوندا. مارو نجات بده. با پول بی ام و لکسوس باید ال نود بخریم.
لکسوس 2000 ترجیح میدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
قسم میخورم تو کارتت بیست هزار تومنم پول نداری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تقریباً تمام خودروهایی که در ایران تولید می شوند هر کدام چند ورژن دارند: اعم از پلاس یا بی پلاس، نوع موتور Tu5, Tu7..... , حتی در مورد سورن، باک بزرگ یا کوچک!
کجای دنیا به جز ایران این جور خودرو تولید می کنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
37
پاسخ
این فسیل ها را جمع کنید همه دنیا خودروها هیبرید و برقی شده و خودران. اینجا جلوپنجره ماشین دهه 80میلادی را عوض میکنند می گند کدام را بخریم حالا خوبه مشکل بنزین داریم که این خودروهای پر مصرف را تولید می‌کنیم
ناشناس
|
Denmark
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
16
پاسخ
برقی فقط
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بندازدور برقیارو... باتریاشون یک‌میلیارد تومنه وزنشون سنگینه تو تصادفات شدید بطور وحشتناکی خطرناکن و تعمیراتشون خیلی پیچیدست ... فقط بنزینی کم مصرف توربو شارژ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
11
پاسخ
یه مشت لگن از رده خارج بی کیفیت پر مصرف رو بزک میکنن و به سه برابر قیمت جهانی به مردم میفروشن بعد هم طلبکارندکه مردم زیاد بنزین مصرف میکنن باید بنزین گرون بشه یا سهمیه مردم کم بشه. جمع کنین بساطتونو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
8
پاسخ
هيچكدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
13
پاسخ
یک ال ۹۰ مدل ۸۸ دارم با هیچ خودرویی عوض نمی کنم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
فرسوده اعلام شده ماشینت و دولت قراره ۶۰ میلیون‌تومن وجح رایج کشور ازت بخرش بری دو میلیارد بدی باقیشو سمند بگیری.. پس نناز به اتومبیل فوق لوکست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بده اوراقی ، یک موتور بگیر .
شهر رو هم آلوده نکن
ناشناس
| South Africa |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
حسود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
4
پاسخ
تابی جون تا الان صد مرتبه پیغام دادم بابا زیر نویس فارسی بزارید شاید کسی مشکل شنوایی یا اسپیکر یا... داشته باشه حداقل با خوندن مطالب متوجه میشه
این کار سختیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
3
پاسخ
واقعا ۳۰دقیقه وقت و مصرف اینترنت برای این برنامه ، خیلی زیان ده بود .
می‌توانست با تصویر گرافیکی، این تفاوت و مقایسه ماشین ها را یک عکس نشان دهد .
آخرش هم هیچ .
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