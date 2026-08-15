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ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟
ال ۹۰ جدید بخریم یا تارا یا شاهین؟ ارزش خرید پارس نوا چقدر است؟ امین آزاد سردبیر بیت ران و مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران این موضوع را بررسی کرده اند.
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خداوندا. مارو نجات بده. با پول بی ام و لکسوس باید ال نود بخریم.
لکسوس 2000 ترجیح میدم
لکسوس 2000 ترجیح میدم
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ناشناس| |
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ناشناس| |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
کجای دنیا به جز ایران این جور خودرو تولید می کنند؟
این فسیل ها را جمع کنید همه دنیا خودروها هیبرید و برقی شده و خودران. اینجا جلوپنجره ماشین دهه 80میلادی را عوض میکنند می گند کدام را بخریم حالا خوبه مشکل بنزین داریم که این خودروهای پر مصرف را تولید میکنیم
برقی فقط
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
یه مشت لگن از رده خارج بی کیفیت پر مصرف رو بزک میکنن و به سه برابر قیمت جهانی به مردم میفروشن بعد هم طلبکارندکه مردم زیاد بنزین مصرف میکنن باید بنزین گرون بشه یا سهمیه مردم کم بشه. جمع کنین بساطتونو
یک ال ۹۰ مدل ۸۸ دارم با هیچ خودرویی عوض نمی کنم .
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ناشناس| |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ناشناس| |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
شهر رو هم آلوده نکن
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تابی جون تا الان صد مرتبه پیغام دادم بابا زیر نویس فارسی بزارید شاید کسی مشکل شنوایی یا اسپیکر یا... داشته باشه حداقل با خوندن مطالب متوجه میشه
این کار سختیه ؟
این کار سختیه ؟