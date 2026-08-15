مقابله با هجوم مهاجران غیرقانونی در مرز مراکش

اسپانیا و مراکش همزمان با انتشار فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای عبور گسترده مهاجران از مرز سئوتا، تدابیر امنیتی را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند؛ هرچند گزارش‌ها حاکی از آرامش نسبی در گذرگاه مرزی این منطقه است.

به گزارش تابناک به نقل از از خبرگزاری آلمان (DPA)، اسپانیا و مراکش پس از انتشار فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تکرار ورود گسترده مهاجران به منطقه سئوتا، تدابیر امنیتی در مرز این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا را به‌طور قابل توجهی تقویت کرده‌اند.

با وجود این فراخوان‌ها، خبرنگار این خبرگزاری صبح شنبه وضعیت گذرگاه مرزی سئوتا را آرام توصیف کرد. رسانه‌های اسپانیایی از جمله شبکه دولتی RTVE نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند.

مقام‌های دو کشور در تلاش هستند از تکرار رویدادهای اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) جلوگیری کنند؛ زمانی که بنا بر برآوردهای مختلف، تا ۸۰ هزار مهاجر تلاش کردند وارد سئوتا شوند. فرناندو گرانده مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، پیش‌تر تاکید کرده بود که آن رویداد استثنایی بوده و تکرار نخواهد شد.

وزارت کشور مراکش نیز چند روز پیش از بازداشت گروهی از افراد خبر داد که به ظن تحریک دیگران برای تلاش جهت ورود غیرقانونی به مناطق سئوتا و ملیلا بازداشت شده‌اند. این وزارتخانه اعلام کرد تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از تحرکات غیرقانونی انجام شده است.

طبق این گزارش تدابیر امنیتی به‌ویژه در سمت مراکش به‌شدت افزایش یافته است. مقام‌های مراکشی موانع جدیدی از جمله سیم‌خاردار ایجاد کرده‌اند.

در سمت اسپانیا نیز شمار نیروهای پلیس ملی در سئوتا به ۸۸۰ نفر افزایش یافته که ۲۷۰ نفر بیشتر از پایان ژوئیه است. این نیروها با پشتیبانی حدود ۲ هزار نظامی و ۷۰۰ نیروی گارد مدنی اسپانیا فعالیت می‌کنند.