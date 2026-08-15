جنگ توییتری استقلال و پرسپولیس با شعر مولانا! + عکس
رونمایی از پیراهن جدید پرسپولیس باعث ایجاد حاشیه شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۱۹| |
4204 بازدید
به گزارش تابناک، باشگاه استقلال در واکنش به رونمایی از پیراهن جدید پرسپولیس، با انتشار مطلبی کنایهآمیز و شعری از مولانا، در فضای مجازی به استفاده از تصویر شیر در طراحی لباس سرخپوشان واکنش نشان داد.
این موضوع واکنش باشگاه پرسپولیس را به همراه داشت و سرخپوشان پایتخت هم با یک شعر دیگر از مولانا پاسخ رقیب را دادند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱