یک رسانه عبری مدعی شد که جنبش حماس، در حال انتقال دفاتر اصلی خود از قطر به ترکیه است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه معاریو در گزارشی امروز شنبه ادعا کرد که رهبران جنبش حماس پس از 14 سال در حال نقل مکان به ترکیه بوده و این کشور به مهمترین پایگاه حماس در خارج از غزه تبدیل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: به آرامی و به شکلی نامحسوس، رهبری حماس صفحه قطر را در تاریخ خود می بندند.

رهبران این جنبش و در رأس آنها خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی، محل سکونت خود را در سال گذشته به استانبول منتقل کرده‌اند و هیئتی ناچیز و سطح پایین را در دوحه باقی گذاشته‌اند.

چندین دلیل برای این خروج وجود دارد، یکی از آنها موضع قطری ها است که می خواهند روابط خود را با غربی ها به ویژه ایالات متحده (به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی) گسترش دهند.

یکی دیگر از دلایل تهاجمی است که اسرائیل سال پیش به دوحه انجام داد و در آنجا مشخص شد که سامانه های پدافند هوایی قطر (به دلیل اعمال تغییرات صورت گرفته توسط آمریکا در آن) در مقابل این تهاجم فلج است.

علاوه بر این، روابط آنان اخیراً با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی، رو به تیرگی نهاد. پس از انتخاب او به این سمت در حدود سه هفته پیش، حضورش در دوحه حالتی تحمیلی و اجباری پیدا کرد.

این نخستین باری نیست که رهبری حماس جابجا می‌شود. آن‌ها ابتدا به امان (پایتخت اردن)رفتند، و پس از اخراجشان از آنجا که در سال 1999 به دستور عبدالله دوم انجام شد، در دمشق مستقر شدند؛ اما با آغاز جنگ در سوریه با بشار اسد دچار اختلاف شدند و به دوحه نقل مکان کردند و اکنون به سوی ترکیه می‌روند.

ترکیه دیگر تنها مرکزی برای دفتر سیاسی حماس نیست، بلکه اسرا (زندانیان) فلسطینی که در مبادله اسرا (پس از عملیات طوفان الاقصی) آزاد شده‌اند نیز به آنجا تبعید شده‌اند. بیشتر آنها از اعضای شاخه نظامی حماس هستند و به طور قطع برخی از آنان خواهان ادامه فعالیت‌های نظامی خود خواهند بود.

در ترکیه، آنان با بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین مصر که پس از خروج دسته‌جمعی از کشورشان در پی سرنگونی محمد مرسی به آنجا پناه برده بودند، دیدار کردند.