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جادوگر آمریکایی در مسابقات جهانی کشتی

دیوید تیلور از رقیبان قدیمی حسن یزدانی در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان حضور دارد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۱۳
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دیوید تیلور

به گزارش تابناک به نقل از فارس مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان از چند روز دیگر به میزبانی اسلواکی آغاز می‌شود که تیم ملی آمریکا نیز در این رویداد شرکت خواهد کرد. 

دیوید تیلور معروف به جادوگر، قهرمان جهان و المپیک و از رقیبان اصلی حسن یزدانی که چند سالی است به مربیگری روی آورده در رقابت‌های جوانان جهان به عنوان مربی شرکت دارد. وی مربی شخصی روبیدو در وزن ۷۰ کیلوگرم است.

آمریکا در این رویداد ۱۵ مربی و کمک مربی دارد. جیدن کاکس دارنده ۲ طلای جهان و یک برنز المپیک هم به عنوان مربی هدایت تیم را برعهده دارد. وی از رقیبان کامران قاسم‌پور در وزن ۹۲ کیلوگرم بود. 

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