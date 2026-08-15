اسرائیل مدعی ترور یکی از فرماندهان نیروی رضوان شد
ارتش اسرائیل مدعی شد که شب گذشته یک مقر مرکزی حزب الله لبنان را در منطقه انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
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به گزارش تابنک به نقل از الجزیره، ارتش اسرائیل ادعا کرد که این حملات در پاسخ به عملیات حزب الله برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی در منطقه موسوم به منطقه امنیتی انجام شده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این حملات منجر به کشته شدن علی سمیر الحاج حسن فرمانده یکی از یگانهای نیروی رضوان شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که علی سمیر الحاج حسن فرمانده یک بخش از نیروی رضوان در حزب الله لبنان بود.
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