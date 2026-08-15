ترامپ: من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار میآییم!
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ترامپ روز شنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود افزود: با وجود نگاه غیردوستانه در این تصویر خاص، تصاویر زیادی وجود دارد که در آنها لبخند میزنیم؛ من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار میآییم!
ادعاهای ترامپ درباره روابطش با رهبر کره شمالی، در حالی است که رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرزهای کره شمالی همواره محرک تشدید تنش ها بین دو کره بوده است.
کارشناسان معتقدند که حضور قدرت های فرامنطقه ای در شرق دور، مهمترین عامل از بین رفتن ثبات منطقه ای و صلح بین کشورهای همسایه است.
کره جنوبی در ماه مه از برنامهای موسوم به «پروژه جانگ بوگو» برای توسعه و ساخت نخستین زیردریاییهای با پیشران هستهای خود پرده برداشت. واشنگتن نیز با اجرای این پروژه موافقت کرده و دو کشور مذاکرات اولیه را بر اساس توافق امنیتی حاصلشده میان روسای جمهوری دو کشور آغاز کردهاند.
سئول هدفگذاری کرده است نخستین زیردریایی هستهای خود را در اواسط دهه ۲۰۳۰ به آب بیاندازد و این زیردریایی تا اواخر دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت عملیاتی شود.