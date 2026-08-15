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هشدار روسیه به ترکیه درباره جنگ اوکراین

سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به هرگونه ارسال سلاح به اوکراین از سوی ترکیه هشدار داد و گفت که این اقدام به روابط دوجانبه مسکو-آنکارا آسیب می‌زند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۰۸
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روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر شنبه با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت این وزارتخانه اظهار کرد: ارسال سلاح به کی‌یف از طریق ترکیه به روابط با روسیه آسیب می‌رساند.

بنا بر این گزارش، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: با این حال، آسیب‌های چندجانبه ناشی از چنین اقداماتی اجتناب‌ناپذیر است. مسئله فقط تلفات و ویرانی نیست که مقامات کی‌یف به دنبال تشدید آن هستند، بلکه آسیب جدی به روابط دوجانبه ما با واشنگتن و آنکارا نیز وجود دارد.

زاخارووا با بیان اینکه مشخص نیست چه چیزی ایالات متحده و ترکیه را در تصمیم خود برای باز کردن «جعبه پاندورا» برای طولانی‌تر کردن «رنج رژیم کی‌یف»، انگیزه داده است، گفت: بالاخره، چیزی دقیقا طرفین معامله، یعنی مقامات ایالات متحده و ترکیه را به باز کردن «جعبه پاندورا» دیگری برای طولانی‌تر کردن رنج رژیم باندرا و گرفتن جان افراد بیشتر، ترغیب کرد. این مسئله به کشورهایی اشاره دارد که مدعی نقش ویژه در حل بحران اوکراین هستند و اولویت خود را یافتن یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک اعلام می‌کنند.

وی افزود: سیل انتقال سلاح‌های بیشتر به ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روند عملیات ویژه نظامی مطابق با سناریوی عادلانه روسیه داشته باشد.

این دیپلمات روس در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای استفاده از لفاظی‌های صلح‌آمیز و همزمان تامین سلاح برای نازی‌های اوکراینی، به ناچار اعتماد متقابل را تضعیف می‌کند، به ویژه در بحبوحه اطمینان‌بخشی‌های مکرر نمایندگان ترکیه مبنی بر اینکه ترکیه از تامین سلاح مرگبار به کی‌یف خودداری می‌کند. طبق اسناد منتشر شده توسط کنگره ایالات متحده، این زرادخانه قابل توجه است، یعنی ۱۲ پرتابگر موشک چندگانه و بیش از ۲۵۰۰ مهمات خوشه‌ای غیر هدایت‌شونده برای آنها، ۴۷۰۰۰ گلوله توپخانه خوشه‌ای با کالیبر ۲۰۳ میلی‌متری و ۷۰ موشک تاکتیکی-عملیاتی اتکمز.

ماریا زاخارووا همچنین تصریح کرد: شایان ذکر است که شرایط و ضوابط چنین انتقال گسترده مواد کشنده همچنان بسیار متناقض است. مشخص نیست چه کسی صادرات مجدد را آغاز کرده، چگونه و چه زمانی قرار است این محموله کشنده در مقیاس بزرگ به گیرندگان در کی‌یف منتقل شود.

او در پایان گفت: وزارت امور خارجه روسیه از واشنگتن و آنکارا در رابطه با اطلاعات منتشر شده توسط کنگره آمریکا توضیحاتی خواسته است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
mostafa faraji
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
11
پاسخ
اولین کشور اخلال گر صلح امنیت منطقه ترکیه است .
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