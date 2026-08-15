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پیکر جوان ۲۵ ساله در رودخانه دز کشف شد

رئیس سازمان آتش نشانی دزفول از کشف پیکر جوان ۲۵ ساله اهل حمیدیه که روز گذشته در ضلع غربی پل جدید رودخانه دز دچار حادثه غرق‌شدگی شده بود، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۰۳
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غرق شدن

به گزارش تابناک به نقل از مهر، عبدالحسین معظم‌فر گفت: جوان ۲۵ ساله اهل حمیدیه روز گذشته در ضلع غربی پل جدید رودخانه دز دچار حادثه غرق‌شدگی شد و پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات و غواصی سازمان آتش‌نشانی دزفول به محل اعزام شدند.

وی افزود: عملیات گشت‌زنی و جستجو در محدوده رودخانه تا پایان روز گذشته ادامه داشت، اما تلاش‌ها برای یافتن این جوان بی‌نتیجه ماند.

معظم فر ادامه داد: از ساعاتی پیش، با انجام هماهنگی‌های لازم برای کاهش سطح آب، تیم غواصی سازمان مجدداً عملیات جست‌وجوی زیرسطحی را در محدوده حادثه آغاز کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری دزفول می‌گوید: ساعتی قبل پیکر این جوان ۲۵ ساله توسط تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی این شهرستان در رودخانه دز پیدا و از آب خارج شد.

وی در ادامه خطاب به شهروندان و گردشگران گفت: شهرداری دزفول در راستای تأمین ایمنی شهروندان، کانال امنی را در مجاورت رودخانه دز و در زیر پل شهید سلیمانی برای شنا تعبیه کرده است، بنابراین از همه شهروندان و گردشگران خواهشمندیم برای حفظ جان و سلامت خود، تنها در این محل امن شنا کنند و از شنا کردن در سایر نقاط رودخانه دز، به‌ویژه مناطق ناشناخته و پرخطر، جداً خودداری کنند.

معظم فر تأکید کرد: رودخانه دز با وجود زیبایی و جذابیت‌های طبیعی، دارای جریان‌های آب و عمق‌های متفاوت و بعضاً خطرناک است و بی‌احتیاطی می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

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