پیکر جوان ۲۵ ساله در رودخانه دز کشف شد
به گزارش تابناک به نقل از مهر، عبدالحسین معظمفر گفت: جوان ۲۵ ساله اهل حمیدیه روز گذشته در ضلع غربی پل جدید رودخانه دز دچار حادثه غرقشدگی شد و پس از اعلام حادثه، تیمهای امداد و نجات و غواصی سازمان آتشنشانی دزفول به محل اعزام شدند.
وی افزود: عملیات گشتزنی و جستجو در محدوده رودخانه تا پایان روز گذشته ادامه داشت، اما تلاشها برای یافتن این جوان بینتیجه ماند.
معظم فر ادامه داد: از ساعاتی پیش، با انجام هماهنگیهای لازم برای کاهش سطح آب، تیم غواصی سازمان مجدداً عملیات جستوجوی زیرسطحی را در محدوده حادثه آغاز کرد.
رئیس سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری دزفول میگوید: ساعتی قبل پیکر این جوان ۲۵ ساله توسط تیم غواصی سازمان آتشنشانی این شهرستان در رودخانه دز پیدا و از آب خارج شد.
وی در ادامه خطاب به شهروندان و گردشگران گفت: شهرداری دزفول در راستای تأمین ایمنی شهروندان، کانال امنی را در مجاورت رودخانه دز و در زیر پل شهید سلیمانی برای شنا تعبیه کرده است، بنابراین از همه شهروندان و گردشگران خواهشمندیم برای حفظ جان و سلامت خود، تنها در این محل امن شنا کنند و از شنا کردن در سایر نقاط رودخانه دز، بهویژه مناطق ناشناخته و پرخطر، جداً خودداری کنند.
معظم فر تأکید کرد: رودخانه دز با وجود زیبایی و جذابیتهای طبیعی، دارای جریانهای آب و عمقهای متفاوت و بعضاً خطرناک است و بیاحتیاطی میتواند حوادث جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.