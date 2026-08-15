در حالی که برخی گزارش‌ها از احتمال اقدام نظامی دولت ترامپ برای تغییر نظام کوبا حکایت داشت اما ظاهراً فرسایش توان نظامی و لجستیکی آمریکا در جنگ ایران، کاخ سفید را وادار کرده به جای حمله، بر تحریم‌ها علیه هاوانا متمرکز شود.

به گزارش تابناک، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که رویکرد دولت ترامپ در قبال کوبا به جای استفاده از نیروی نظامی برای تغییر نظام در این جزیره، به‌طور فزاینده‌ای بر تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی متمرکز شده است.

به گفته این افراد که خواستند نامشان فاش نشود، توجه آمریکا اکنون بیش از هر عملیات نظامی یا عملیات نیروهای ویژه، بر قطع تمام منابع درآمدی حاکمیت کوبا معطوف شده است.

این افراد گفتند راهبرد جدید با هدف ایجاد شکاف در صفوف حاکمیت و باز کردن فضای مذاکره در دولتی طراحی شده که پس از نزدیک به هفت دهه حکومت تک‌حزبی، درخواست‌های آمریکا برای تغییر را رد کرده است.

به گفته آنان، اگرچه آمریکا از اوایل دهه ۱۹۶۰ تحریم تجاری علیه کوبا را حفظ کرده، اما مقامات دولت به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان برای قطع جریان مالی به خانواده قدرتمند کاسترو و فرماندهان نظامی اقدامات بیشتری انجام داد.

خبر تغییر رویکرد آمریکا در قبال کوبا در حالی منتشر شده که در هفته‌های اخیر، رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های متعددی از کاهش شدید زرادخانه‌های تسلیحاتی واشنگتن در پی جنگ با ایران منتشر کرده‌اند.

طبق گزارش بلومبرگ، با این حال، مشخص نیست که آیا راهبرد جدید در قبال کوبا می‌تواند پس از بیش از نیم قرن تحریم‌های اقتصادی مناقشه‌برانگیز، به پیشرفتی منجر شود یا خیر.

یک مقام آمریکایی در پاسخ به درخواست اظهارنظر گفت دولت ترامپ برای گشودن فصل جدیدی در روابط با کوبا آماده است و تنها مانع، رهبری کنونی این کشور است.

واشنگتن به دنبال روی کارآوردن یک دولت مطیع در کوبا است تا بتواند سیاست‌های ایالات متحده را در این کشور آمریکایی پیش ببرد.

اقدامات تشدیدی آمریکا علیه کوبا شامل محاصره دریایی محموله‌های نفتی به دولت این کشور است که به قطعی‌های مکرر برق منجر شده و هشدارهایی درباره خطر بحران انسانی ناشی از تحریم‌های هرچه سخت‌تر را برانگیخته است.

مقامات کوبایی این تحریم‌ها را «نسل‌کشی» خوانده و گفته‌اند برای اصلاحات اقتصادی و مذاکره آماده‌اند، اما نظام سیاسی این جزیره قابل بحث نیست.

از زمان استفاده از ارتش آمریکا برای دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو، ترامپ بارها این احتمال را مطرح کرده که رهبران کوبا می‌توانند «نفر بعدی» باشند و به عملیات نظامی احتمالی اشاره کرده است.

بلومبرگ در خصوص این خبر نوشت، برنامه پیشین ترامپ برای حمله به کوبا پس از ایران نیز با طولانی شدن جنگ علیه ایران در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است.

افراد مطلع به بلومبرگ گفته‌اند، فایده بمباران اهدافی در یک کشور جزیره‌ای فقیر در سواحل میامی نیز مشخص نیست و ترامپ نمی‌خواهد نیروهای آمریکایی را وارد خاک کوبا کند.

در ونزوئلا، کاخ سفید مادورو را دستگیر کرد و با انتصاب معاونش دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت، نفوذ آشکاری بر دولت به دست آورد.

با این‌حال، طبق این گزارش، این تصویر در کوبا پیچیده‌تر است و روی کارآوردن فردی که مطیع سیاست‌های آمریکا باشد، دشوار است.

وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو که اصالت کوبایی دارد، مواضع تندی علیه کوبا مطرح کرده است اما پس از ربوده شدن مادورو توسط دولت ترامپ، روبیو لحن خود در قبال کوبا را تاحدودی تغییر داد.

روبیو این هفته در خصوص کوبا گفت زمان بیشتری لازم است و ادامه داد «نمی‌توانید چیزی که ۷۰ سال سر جایش بوده و ریشه دوانده را یک‌ شبه از زمین بیرون بکشید و چیز کاملاً جدیدی جایش بکارید.»