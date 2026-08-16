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فلسفی در گفت‌و‌گو با تابناک:

صادرات گاو شیری آن هم در شرایط گرانی لبنیات؟/ ارزآوری با ژنتیک برتر ایرانی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با موضوع صدور مجوزها در حوزه گاو شیری، در شرایطی که شاهد افزایش قیمت صنایع لبنی هستیم، توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۹۴
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2650 بازدید
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ارزآوری از مسیر ژنتیک گاوهای برتر؛ روایت فلسفی از یک دستاورد دانش‌بنیان

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره موضوع صادرات گاوهای شیری اظهار کرد: در قالب دستاوردهای جدید شرکت‌های دانش‌بنیان، ایران اکنون به توانایی صادرات جنین گاوهای برتر و نژادهای برتر شیری دست پیدا کرده است و انتقال و صادرات این جنین‌ها مدتی است آغاز شده است.

وی افزود: اکنون یکی دو شرکت دانش‌بنیان با مشارکت دانشگاه تهران و اوقاف در این حوزه فعالیت می‌کنند. صادرات این محصول به برخی کشورها نیز آغاز شده و این شرکت‌ها در حال توسعه این فناوری هستند.

فلسفی ادامه داد: در همین راستا، جلسه‌ای با فراکسیون کشاورزی پویا برگزار شد و استان قم به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است. هفته آینده نیز سفری به قم خواهم داشت و قرار است مراکز تولیدی این حوزه مورد بازدید قرار گیرد.

ارزآوری از مسیر ژنتیک گاوهای برتر؛ روایت فلسفی از یک دستاورد دانش‌بنیان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها در حال انعقاد قرارداد با دامداری‌های قم هستند تا برای نخستین بار، جنین گاوهای برتر و نژادهای ممتاز داخل کشور در این منطقه توسعه پیدا کند. این فناوری هنوز در داخل کشور به‌طور گسترده شناخته نشده، اما کشورهای خارجی متوجه ظرفیت آن شده‌اند و صادرات آن در حال انجام است.

وی در پایان با تأکید بر تفاوت میان صادرات دام و صادرات جنین گفت: صادرات دام شیری به آن شکلی که مطرح شده، موردی نیست که من شنیده باشم؛ آنچه در حال انجام است، صادرات جنین نژادهای برتر است که دانشمندان کشور به فناوری آن دست پیدا کرده‌اند. این کار ارزآوری بالایی دارد و دستاورد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

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برچسب ها
مجلس گاو شیری صادرات جنین دانش بنیان ارزآوری خبر فوری تابناک پیمان فلسفی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Germany
|
۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
3
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
خبری که نتیجش دهها سال دیگه مشخص میشه الان به چه درد میخوره
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
1
پاسخ
هزینه بالای نگهداری دام و عدم یارانه به دامداری ها باعث نابودی این صنعت می شودد ایران اگر یارانه به کمک تولید آن نیایید کاملا تمام صنایع نابود می شوند ظرف چند سال دیگر چون کشوری نیست که صنعت آن با خارج ارتباط داشته باشد تا بتواند سرمایه خارجی جزب کند
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