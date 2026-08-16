بازگشت جنگ به سالنهای فوتسال/ همهی لیگ علیه گیتی و کشاورز!
تابناک: سالنها، پارکتها، دروازهها، سکوها و توپها؛ لیگ برتر فوتسال ایران آمادهی نواختن قطعهی موسیقایی تازه است؛ قطعهای که بیش از دو دهه اخیر نتهای قهرمانی زیادی نواخته و قهرمانان بسیاری به خود دیده و هر نسل، نامی را بر بلندای آن نشانده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تاج و تخت سالهای آغازین لیگ فوتسال در ایران به نام پیمان و استقلال تهران مهر و موم شده و در بایگانی خاطرات اهالی فوتسال خاک گرفته، اما پس از آن دو، تیمهای پاس، شنسا و تام ایرانخودرو مدتی اسبها را برای تاختن زین کردند تا نوبت به یکهتازی فولاد ماهان و شهید منصوری قرچک رسید تا پرونده دهه ۸۰ به بایگانی فداسیون فوتبال برود و کمیته فوتسال پایان دهه را با جنجال استیناف ببندد.
دهه ۹۰، اما با قهرمانهای تازه نفس کلید خورد؛ گیتی پسند اصفهان، دبیری تبریز و تأسیسات دریایی تهران تا میانههای دهه ۹۰ جامها را یکی پس از دیگری درو کردند و سالنها برای قهرمانان هر فصل هورا کشیدند تا نوبت به سالهای پررنگ مس سونگون برسد و ۴ جام زرین قهرمانی بر بلندای دست کاپیتانهای این تیم جشن قهرمانی را روی سکوها برپا کند.
از میانهی دهه ۹۰ جام گاهی در اصفهان و گاهی تبریز دست به دست چرخیده و هر فصل حکایت تاج و تخت تکرار شده، اما دو فصل اخیر باز هم نوبت گیتیپسند بود تا با محمد کشاورز مربی جوان و خوش آتیه اش و همراهی دو جین ستارهی ملیپوش قهرمانی را به نام خود مهر و موم کنند. تیمی که برای سومین قهرمانی متوالی قدم به فصل تازه میگذارد. گیتیپسند میخواهد دوباره همان تیمی باشد که در پایان فصل، همه برای جام به سویش نگاه میکنند؛ البته این بار یک تفاوت بزرگ وجود دارد: همه آمدهاند تا سلطه قهرمان را بشکنند.
لیگ از صفر شروع میشود. جام هنوز صاحب ندارد و در این قصه تازه ۱۴ تیم آمدهاند تا برای رسیدن به یک رؤیا بجنگند؛ رؤیایی که فقط یک نفر در پایان آن را لمس خواهد کرد. فصل تازه آغاز میشود؛ قهرمان آماده دفاع از تاج و تخت است و فوتسالیهای اصفهان جام را از همین حالا بو میکشند تا هتتریک خود را کامل کنند.
** چهارشنبه ۲۸ مرداد
مس سونگون – پردیس قزوین؛ نایب قهرمان در پی جبران
لیگ برتر فوتسال هنوز شروع نشده، اما برای مس سونگون انگار ادامه همان جایی است که چند ماه قبل رهایش کرد. تیمی که فصل گذشته تا آخرین هفته در کورس قهرمانی ماند، ۲۱ برد از ۲۶ مسابقه به دست آورد، ۱۰۵ گل زد و در نهایت تنها با یک امتیاز کمتر از گیتیپسند در جایگاه دوم ایستاد، حالا باید فصل تازه را از تبریز و برابر پردیس قزوین آغاز کند اما این مس دقیقاً همان مس فصل گذشته نیست.
فرهاد فخیم روی نیمکت نشسته؛ چهرهای که برای هواداران مس فقط یک سرمربی تازه نیست و خودش سالها با پیراهن همین تیم در زمین حضور داشته است. فخیم حالا باید تیمی را هدایت کند که از یکسو هنوز بخش مهمی از استخوانبندی گذشته را در اختیار دارد و از سوی دیگر در تابستان با تغییراتی جدی روبهرو شده است. آیا تیمی که فصل قبل تا مرز قهرمانی پیش رفت، میتواند بدون آنکه زمان زیادی برای پیدا کردن خودش از دست بدهد، دوباره به همان ریتم برسد؟
در طرف دیگر، پردیس قزوین قرار دارد؛ تیمی که برای دومین فصل حضورش در سطح اول فوتسال ایران با محسن خبیری وارد رقابتها میشود. تفاوت دو تیم روی کاغذ روشن است: یک طرف تیمی که سالهاست برای قهرمانی میجنگد و طرف دیگر تیمی که هنوز در حال ساختن جایگاه خودش در لیگ برتر است. با این حال، جذابیت بازی اول دقیقاً همینجاست. برای پردیس این مسابقه فقط یک بازی افتتاحیه نیست؛ نخستین مواجهه فصل با یکی از سنگینترین نامهای فوتسال ایران است. برای مس هم فرصتی است تا خیلی زود نشان بدهد تغییر روی نیمکت و جابهجاییهای تابستانی قرار نیست فاصلهاش را با مدعیان بیشتر کند.
مس فصل گذشته در نخستین تقابلش با پردیس در تبریز، به یک برد پرگل ۶ بر ۲ رسید؛ مسابقهای که نشان داد وقتی این تیم فرصت پیدا کند سرعت بازی را بالا ببرد، میتواند فشار زیادی روی حریف وارد کند. حالا یک فصل گذشته و شرایط تغییر کرده است. پردیس دیگر تیم تازهواردی نیست که صرفاً برای بقا آمده باشد و مس هم دیگر نمیتواند با تکیه بر خاطره فصل گذشته وارد زمین شود. چهارشنبه، ساعت ۱۷ در اولین بازی فصل نگاهها به مس سونگون است.
گیتیپسند اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی در نخستین قدم برای دفاع از جام میهمان سنایچ خواهد بود؛ تیمی که فصل گذشته یکی از بهترین فصلهای سالهای اخیرش را پشت سر گذاشت و در نهایت در جمع چهار تیم بالای جدول ایستاد.
برای گیتیپسند شروع این فصل یک تفاوت مهم با بسیاری از فصلهای گذشته دارد؛ این بار آنها قرار نیست برای رسیدن به جام حرکت کنند بلکه باید از جامی دفاع کنند که همین چند ماه پیش بالای سر بردهاند. تیم محمد کشاورز که دو فصل پیاپی قهرمان شده در ساوه هم یک هدف روشن روی میز دارد: آغاز قدرتمند برای هتتریک قهرمانی!
البته برای گیتیپسندی مانند همهی تیمهای حاضر در فصل اخیر همهچیز از صفر شروع میشود. امتیازهای فصل قبل دیگر وجود ندارند و قهرمان هم باید برای اولین سه امتیازش بجنگد. گیتیها که تابستان با ثباتی را پشت سر گذاشتند با کشاورز روی نیمکت به جای یک بازار نقلوانتقالاتی پرسر و صدا تلاش کردند استخوانبندی تیم قهرمان را حفظ کنند و بازیکنانی را به مجموعه اضافه کند که با سبک بازی گیتیپسند هماهنگ باشند. محمدحسین درخشانی و مهدی کریمی تمدید کردند، سعید احمدعباسی کاپیتان و آقای گل فصل گذشته در تیم ماند. در کنار آنها مهدی اسدشیر، بازیکن فصل گذشته گهرزمین به جمع اصفهانیها اضافه شد. البته قهرمان بدون تغییر هم نماند و جدایی باقر محمدی دروازهبان ملیپوش یکی از مهمترین اتفاقات تابستان گیتیپسند بود.
در سوی دیگر زمین سنایچ ساوه ایستاده که فصل گذشته را در رتبه چهارم به پایان رساند؛ جایگاهی که نشاندهنده یک فصل موفق بود. سعید کشاورزی که پیش از این روی نیمکت کراپ الوند و شهرداری ساوه تجربه اندوخته بود، در سنایچ ماندگار شد تا این بار تیمی را تحویل بگیرد که دیگر فقط دنبال یک فصل خوب نیست و میخواهد خودش را به جمع مدعیان نزدیکتر کند.
ساوجیها البته در تابستان بیشتر به حفظ ستونهای تیم فکر کردند. کاپیتان تیم تمدید کرد و چند بازیکن جوان و بومی نیز در ترکیب ماندند یا از رده جوانان به بزرگسالان رسیدند. این یعنی سنایچ قرار نیست برابر قهرمان تیمی باشد که فقط دنبال خراب کردن جشن افتتاحیه حریف است؛ آنها برای ساختن فصل خودشان وارد زمین میشوند.
گیتیپسند به ساوه میآید تا نشان دهد قهرمانی فصل گذشته برایش پایان یک مسیر نبوده اما سنایچ در خانه ایستاده تا به قهرمان یادآوری کند که شروع دوباره لیگ با گذشته تفاوت دارد. هر دو تیم فصل جدید را با شناختی کاملتر از یکدیگر آغاز میکنند اما هیچکدام هنوز نمیدانند اولین هفته لیگ قرار است چه چیزی برایشان همراه داشته باشد. برای گیتیپسند این مسابقه نخستین قدم در راه کسب جام هفتم قهرمانی است اما برای سنایچ فرصتی است تا همان ابتدا نشان دهد رتبه چهارم فصل گذشته میتواند شروع یک اتفاق بزرگتر باشد.
** پنجشنبه ۲۹ مرداد
گهرزمین - شهرداری ساوه؛ آغاز کهکشانیهای بی غم در خانه
گهرزمین سال گذشته یکی از مدعیان لیگ برتر بود؛ تیمی پر از نامهای بزرگ که تا هفتههای پایانی در جمع مدعیان باقی ماند اما در رقابت با دو قدرت اصلی لیگ، گیتیپسند و مس سونگون نتوانست جام را به سیرجان ببرد و در نهایت با ۶۱ امتیاز روی سکوی سوم ایستاد. اما حالا قرار است داستان عوض شود. آیا سیرجانیها وقتی این همه ستاره را در یک تیم جمع کردند چیزی جز قهرمانی میتواند راضیشان کند؟ پاسخ روشن است؛ نه!
حمید بیغم در سیرجان حالا تیمی را هدایت میکند که یکی از پرستارهترین ترکیبهای فوتسال ایران را در اختیار دارد. تیمی که حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی و یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتسال ایران، سالار آقاپور و مسلم اولادقباد را در ترکیب خود میبیند و در تابستان با جذب بهروز عظیمی، یکی از مهمترین مهرههای فصل گذشته مس، خط آتش خود را تقویت کرده اما بمب بزرگ دیگر درون دروازه منفجر شد جاییکه باقر محمدی، دروازهبان ملیپوش گیتیپسند راهی سیرجان شد. این انتقال فقط یک جابهجایی میان دو باشگاه نبود؛ نشانهای بود از اینکه گهرزمین این بار آمده تا وارد جنگی اساسی با دو قدرت سالهای اخیر لیگ شود.
بیغم هم از ابتدا مأموریت را پنهان نکرده و میداند داشتن چنین مجموعهای یک امتیاز بزرگ است اما همزمان مسئولیت سنگینی هم ایجاد میکند. خودش درباره تیم جدیدش تأکید کرده که داشتن بازیکنان بزرگ میتواند «دو لبه تیغ» باشد چراکه چنین تیمی دیگر برای رتبه سوم ساخته نشده است. حالا نخستین آزمون از راه میرسد.
در سوی دیگر، پالایش نفت بندرعباس قرار دارد؛ تیمی که میداند مقابل چنین لشکری قرار نیست فقط با نامها بجنگد. برای گهرزمین اما این مسابقه فرصتی است تا از همان ابتدا نشان دهد این همه ستاره فقط برای پر کردن فهرست خریداری نشدهاند. حسین طیبی، سالار آقاپور، مسلم اولادقباد، بهروز عظیمی و باقر محمدی؛ پنج نام که هرکدام بهتنهایی میتوانند وزن یک تیم مدعی را تغییر دهند، حالا قرار است یک پیراهن را بر تن کنند و برای یک هدف مشترک بجنگند. گهرزمین دیگر نمیخواهد پشت سر گیتیپسند و مس سونگون حرکت کند. سیرجان این بار آمده تا خودش مقصد جام باشد. آیا کهکشانیهای گهرزمین میتوانند از همان روز اول، جنگ برای تاج و تخت فوتسال ایران را تغییر دهند؟
برنامه هفته اول لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
** چهارشنبه ۲۸ مرداد
مس سونگون ورزقان – پردیس قزوین | ۱۷:۰۰
پالایش نفت اصفهان – نگین تندیس قرچک | ۱۷:۰۰
دایان پارسه مشهد – فولاد زرند ایرانیان | ۱۷:۰۰
** پنجشنبه ۲۹ مرداد
فولاد هرمزگان – پالایش نفت بندرعباس | ۱۷:۰۰
سنایچ ساوه – گیتیپسند اصفهان | ۱۷:۰۰
دلسوختگان اهلبیت قم – پالایشگاه نفت شازند | ۱۷:۰۰
گهرزمین سیرجان – شهرداری ساوه | ۱۹:۰۰