هفته نخست لیگ برتر فوتسال این هفته چهارشنبه در تبریز آغاز می‌شود تا بار دیگر هیجان و جنگ برای کسب جام در سالن‌های فوتسال آغاز شود. مس سونگون نایب قهرمان فصل قبل در آغاز هفته نخست لیگ برتر بیست و سوم در تبریز میزبان پردیس قزوین خواهد بود.

تابناک: سالن‌ها، پارکت‌ها، دروازه‌ها، سکوها و توپ‌ها؛ لیگ برتر فوتسال ایران آماده‌ی نواختن قطعه‌ی موسیقایی تازه‌ است؛ قطعه‌ای که بیش از دو دهه اخیر نت‌های قهرمانی زیادی نواخته و قهرمانان بسیاری به خود دیده و هر نسل، نامی را بر بلندای آن نشانده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تاج و تخت سال‌های آغازین لیگ فوتسال در ایران به نام پیمان و استقلال تهران مهر و موم شده و در بایگانی خاطرات اهالی فوتسال خاک گرفته، اما پس از آن دو، تیم‌های پاس، شن‌سا و تام ایران‌خودرو مدتی اسب‌ها را برای تاختن زین کردند تا نوبت به یکه‌تازی فولاد ماهان و شهید منصوری قرچک رسید تا پرونده دهه ۸۰ به بایگانی فداسیون فوتبال برود و کمیته فوتسال پایان دهه را با جنجال استیناف ببندد.

دهه ۹۰، اما با قهرمان‌های تازه نفس کلید خورد؛ گیتی پسند اصفهان، دبیری تبریز و تأسیسات دریایی تهران تا میانه‌های دهه ۹۰ جام‌ها را یکی پس از دیگری درو کردند و سالن‌ها برای قهرمانان هر فصل هورا کشیدند تا نوبت به سال‌های پررنگ مس سونگون برسد و ۴ جام زرین قهرمانی بر بلندای دست کاپیتان‌های این تیم جشن قهرمانی را روی سکو‌ها برپا کند.

از میانه‌ی دهه ۹۰ جام گاهی در اصفهان و گاهی تبریز دست به دست چرخیده و هر فصل حکایت تاج و تخت تکرار شده، اما دو فصل اخیر باز هم نوبت گیتی‌پسند بود تا با محمد کشاورز مربی جوان و خوش آتیه اش و همراهی دو جین ستاره‌ی ملی‌پوش قهرمانی را به نام خود مهر و موم کنند. تیمی که برای سومین قهرمانی متوالی قدم به فصل تازه می‌گذارد. گیتی‌پسند می‌خواهد دوباره همان تیمی باشد که در پایان فصل، همه برای جام به سویش نگاه می‌کنند؛ البته این بار یک تفاوت بزرگ وجود دارد: همه آمده‌اند تا سلطه قهرمان را بشکنند.

لیگ از صفر شروع می‌شود. جام هنوز صاحب ندارد و در این قصه تازه ۱۴ تیم آمده‌اند تا برای رسیدن به یک رؤیا بجنگند؛ رؤیایی که فقط یک نفر در پایان آن را لمس خواهد کرد. فصل تازه آغاز می‌شود؛ قهرمان آماده دفاع از تاج و تخت است و فوتسالی‌های اصفهان جام را از همین حالا بو می‌کشند تا هت‌تریک خود را کامل کنند.

** چهارشنبه ۲۸ مرداد

مس سونگون – پردیس قزوین؛ نایب قهرمان در پی جبران

لیگ برتر فوتسال هنوز شروع نشده، اما برای مس سونگون انگار ادامه همان جایی است که چند ماه قبل رهایش کرد. تیمی که فصل گذشته تا آخرین هفته در کورس قهرمانی ماند، ۲۱ برد از ۲۶ مسابقه به دست آورد، ۱۰۵ گل زد و در نهایت تنها با یک امتیاز کمتر از گیتی‌پسند در جایگاه دوم ایستاد، حالا باید فصل تازه را از تبریز و برابر پردیس قزوین آغاز کند اما این مس دقیقاً همان مس فصل گذشته نیست.

فرهاد فخیم روی نیمکت نشسته؛ چهره‌ای که برای هواداران مس فقط یک سرمربی تازه نیست و خودش سال‌ها با پیراهن همین تیم در زمین حضور داشته است. فخیم حالا باید تیمی را هدایت کند که از یک‌سو هنوز بخش مهمی از استخوان‌بندی گذشته را در اختیار دارد و از سوی دیگر در تابستان با تغییراتی جدی روبه‌رو شده است. آیا تیمی که فصل قبل تا مرز قهرمانی پیش رفت، می‌تواند بدون آن‌که زمان زیادی برای پیدا کردن خودش از دست بدهد، دوباره به همان ریتم برسد؟

در طرف دیگر، پردیس قزوین قرار دارد؛ تیمی که برای دومین فصل حضورش در سطح اول فوتسال ایران با محسن خبیری وارد رقابت‌ها می‌شود. تفاوت دو تیم روی کاغذ روشن است: یک طرف تیمی که سال‌هاست برای قهرمانی می‌جنگد و طرف دیگر تیمی که هنوز در حال ساختن جایگاه خودش در لیگ برتر است. با این حال، جذابیت بازی اول دقیقاً همین‌جاست. برای پردیس این مسابقه فقط یک بازی افتتاحیه نیست؛ نخستین مواجهه فصل با یکی از سنگین‌ترین نام‌های فوتسال ایران است. برای مس هم فرصتی است تا خیلی زود نشان بدهد تغییر روی نیمکت و جابه‌جایی‌های تابستانی قرار نیست فاصله‌اش را با مدعیان بیشتر کند.

مس فصل گذشته در نخستین تقابلش با پردیس در تبریز، به یک برد پرگل ۶ بر ۲ رسید؛ مسابقه‌ای که نشان داد وقتی این تیم فرصت پیدا کند سرعت بازی را بالا ببرد، می‌تواند فشار زیادی روی حریف وارد کند. حالا یک فصل گذشته و شرایط تغییر کرده است. پردیس دیگر تیم تازه‌واردی نیست که صرفاً برای بقا آمده باشد و مس هم دیگر نمی‌تواند با تکیه بر خاطره فصل گذشته وارد زمین شود. چهارشنبه، ساعت ۱۷ در اولین بازی فصل نگاه‌ها به مس سونگون است.