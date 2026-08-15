برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان
جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهمترین مسائل و اولویتهای جاری در حوزههای مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همافزایی میان قوای سهگانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.
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