برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان

جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.