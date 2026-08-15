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روایتی از یک پیشرفت مهم در جنگ رمضان

جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، گفت: یک مرکز نظامی در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ شهید داد اما در جنگ ۴۰ روزه رمضان با وجود ۱۲۰ بار اصابت، حتی یک شهید نداد؛ این تغییر حاصل انتقال تجربه و بازسازی سریع پس از حملات دشمن است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۸۷
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سپاه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار علی فتحیان، جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ما در حوزه نظامی از دل بحران‌ها تجربه کسب کرده‌ایم.

وی افزود: زمانی که داعش و تهدید آن شکل گرفت، به سمت تقویت جبهه مقاومت به‌عنوان یک ظرفیت در برابر تهدیدات منطقه‌ای حرکت کردیم.

جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز روش‌های حمله دشمن درس‌هایی به ما داد که در جنگ ۴۰ روزه رمضان از آن‌ها استفاده شد و میزان موفقیت افزایش یافت و آسیب‌ها کاهش پیدا کرد.

فتحیان خاطرنشان کرد: مرکزی که در جنگ ۱۲ روزه بیشترین هدف قرارگرفتن را داشت و ۴۰ شهید داده بود، در جنگ ۴۰ روزه رمضان ۱۲۰ مرتبه مورد اصابت قرار گرفت اما یک شهید نیز نداد. این نتیجه استفاده از تجربه و بازسازی سریع پس از تهدید بود.

گفتنی است، ماه گذشته روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که «ایران تاکتیک‌های خود را برای غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا توسعه داده است.»

این مقام‌ها در ادامه تصریح کردند که «ایران از موشک‌هایی استفاده می‌کند که با سرعت‌های فراصوت پرواز کرده و قادرند در مرحله نهایی مسیر پیش از اصابت، تغییر مسیر و مانور بدهند.»

همچنین، وال استریت ژورنال از بروز نگرانی‌ها نسبت به بهبود محسوس در دقت حملات ایران پرده برداشت.

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