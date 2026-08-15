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سقوط مرگبار سارق هنگام فرار

سرقت از یک خانه در محله اختیاریه تهران با حادثه‌ای مرگبار همراه شد؛ دو سارق پس از ورود صاحبخانه به منزل و فریادهای او تلاش کردند فرار کنند، اما یکی از آنها هنگام خروج از پنجره تعادلش را از دست داد و سقوط کرد و جان باخت.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۸۶
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3941 بازدید
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ورود ممنوع

مرگ مشکوک یک مرد جوان در خانه‌ای در محله اختیاریه تهران، تیم جنایی را وارد تحقیقات کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این مرد یکی از سارقان منزل بوده که هنگام فرار از دست صاحبخانه تعادل خود را از دست داده و از پنجره سقوط کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شب گذشته مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی از خانه‌های محله اختیاریه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. پس از اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و با جسد مرد جوانی مواجه شدند که بر اثر سقوط از پنجره جان خود را از دست داده بود.

بررسی‌های اولیه در صحنه نشان داد مرد فوت‌شده یکی از سارقان منزل بوده که هنگام فرار از دست صاحبخانه دچار حادثه شده است.

صاحبخانه در جریان تحقیقات به کارآگاهان گفت چند روزی در سفر بوده و پس از بازگشت، هنگام ورود به منزل متوجه حضور دو سارق در داخل خانه شده است. او با مشاهده سارقان شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از اهالی ساختمان کرد.

به گفته صاحبخانه، دو سارق پس از شنیدن فریاد‌ها تلاش کردند از محل فرار کنند و به سمت پنجره رفتند. یکی از آنها موفق شد از محل متواری شود، اما سارق دوم هنگام فرار تعادل خود را از دست داد و از پنجره به پایین سقوط کرد. صاحبخانه نیز بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داد.

پس از پایان بررسی‌های میدانی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأمور شدند ضمن بررسی ابعاد این سرقت، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارق متواری ادامه دهند.

جسد مرد جوان برای تعیین علت تامه فوت و انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده است. تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد این حادثه و شناسایی سارق فراری همچنان ادامه دارد.

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سرقت دزد مرگ مشکوک فرار صاحبخانه سارق اختیاریه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
0
پاسخ
امروز یک خبر منتشر شده که سه خلبان ایرانی توسط قطر اسیر شده اند !!! گفتم که در جریان باشید اگر نمی دانستید ... در ضمن احتمال دارد تحویل اسراییل داده باشند ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
الان صاحبخانه باید دیه بده؟
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