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کد خبر: ۱۳۸۹۸۸۴
بازدید: ۴۴۸۲

عکس: یک روز با سیما در کابل

روایت زندگی سیما، زنی سالخورده در کابل است که در میان دشواری‌های اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی، برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش به جمع‌آوری ضایعات و مواد قابل استفاده روی آورده است. این تصاویر، بخشی از واقعیت زندگی روزمره زنان افغانستان و چالش‌های معیشتی آنان در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کابل زندگی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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