عکس: یک روز با سیما در کابل

روایت زندگی سیما، زنی سالخورده در کابل است که در میان دشواری‌های اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی، برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش به جمع‌آوری ضایعات و مواد قابل استفاده روی آورده است. این تصاویر، بخشی از واقعیت زندگی روزمره زنان افغانستان و چالش‌های معیشتی آنان در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد.