حمله مجدد عربستان به مناطق مرزی یمن
منابع خبری از حمله مجدد عربستان به مناطق مرزی یمن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۸۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عربستان مجددا مناطق مرزی یمن را هدف حملات توپخانهای و موشکی قرار داد.
المسیره گزارش داد که منطقه بنی صیاح و روستاهای مجاور آن در شهر رازح استان صعده هدف حملات عربستان قرار گرفت.
عربستان روز گذشته نیز مناطق مرزی استان صعده را هدف حملات توپخانهای قرار داده بود که با واکنش نیروهای انصارالله مواجه شد.
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