اعلام زمان پیشفروش بلیت قطارهای مسافری شهریورماه
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه(مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا اول مهر) از روز دوشنبه ۲۶ مردادماه آغاز میشود.
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به گزارش تابناک به نقل از راهآهن، پیشفروش بلیت برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه) بهصورت همزمان پیشفروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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