سرمربی تیم کشتی آزاد استقلال انتخاب شد
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، غلامرضا محمدی کشتیگیر پرافتخار و مربی باسابقه کشتی ایران، به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد استقلال انتخاب شد.
محمدی از چهرههای شناختهشده کشتی آزاد ایران به شمار میرود که در دوران قهرمانی خود موفق به کسب چهار مدال رقابتهای جهانی شامل دو مدال نقره و دو مدال برنز شده است.
سرمربی جدید تیم کشتی آزاد استقلال علاوه بر کارنامه درخشان دوران قهرمانی، سابقه هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران را در دو مقطع مختلف در کارنامه دارد و سالها در ردههای مختلف ملی به عنوان سرمربی و مربی فعالیت کرده است.
محمدی در عرصه باشگاهی نیز از مربیان موفق و صاحبنام کشتی ایران محسوب میشود. وی در سالهای گذشته همراه با تیمهای مدعی لیگ برتر کشتی آزاد از جمله بیمه رازی به عناوین قهرمانی لیگ دست یافته و در رقابتهای باشگاهی همواره یکی از مربیان تأثیرگذار و موفق این رشته بوده است.
باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به غلامرضا محمدی، برای این مربی ارزنده در هدایت تیم کشتی آزاد استقلال آرزوی موفقیت دارد.