صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حزب‌الله: دولت لبنان دست از مذاکرات حقیرانه بردارد

حزب‌الله لبنان در واکنش به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، ضمن هشدار درباره اهداف نتانیاهو، از مقامات لبنان خواست به مذاکرات مستقیم و «تحقیرآمیز» با دشمن ادامه ندهند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۷۵
| |
1617 بازدید
حزب الله لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان، اعلام کرد که در حملات بامداد امروز این رژیم به مناطق مختلف جنوب، ۱۱ نفر از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: لبنانی‌ها بامداد امروز با تشدید تجاوزات و یک کشتار وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در جنوب لبنان از خواب بیدار شدند. این جنایت در پی هدف قرار گرفتن یک خانه در حومه شهرک انصار در جنوب لبنان و یک ساختمان در دیر الزهرانی رخ داد و به شهادت ۱۱ نفر از جمله کودکان و زنان و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر منجر شد.

حزب‌الله این حمله را «جنایتی آشکار» توصیف کرد و افزود که این جنایت به پرونده رژیم صهیونیستی مملو از کشتار، جنایت و خونریزی علیه لبنانی‌ها، انفجار خانه‌های آنان، تخریب مزارع و از بین بردن نشانه‌های روستاهایشان افزوده می‌شود.

حزب‌الله در ادامه تأکید کرد که تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و گسترش دامنه مناطق مورد حمله، نشان‌دهنده تمایل و اراده بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، برای تشدید جنگ است؛ اقدامی که به گفته حزب‌الله با هدف تقویت موقعیت سیاسی داخلی نتانیاهو، خدمت به اهداف انتخاباتی او و جلب رضایت جریان راست افراطی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که مسئولیت ادامه تجاوزات و نقض حاکمیت لبنان بر عهده دولت رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قرار دارد؛ زیرا واشنگتن حمایت و پوشش لازم را برای این رژیم فراهم می‌کند.

حاکمیت لبنان در رفتار خود بازنگری کند

حزب‌الله همچنین از مقامات لبنان خواست راه‌های موجود برای متوقف کردن این تجاوزات را بررسی کنند و بر ادامه مسیر مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اصرار نورزند. این گروه مقاومت، این مذاکرات را «تحقیرآمیز» توصیف کرد و گفت مقامات لبنان نباید در شرایطی که رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت و تجاوز ادامه می‌دهد و اهداف تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه خود علیه لبنان را اعلام می‌کند، به این رژیم امتیازات رایگان بدهند.

حزب‌الله در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: اکنون زمان آن رسیده است که مقامات لبنان محاسبات خود را به‌طور کامل بازنگری کنند؛ به‌گونه‌ای که حاکمیت و حقوق لبنان حفظ شود، به جای آنکه به سیاست‌هایی ادامه دهند که ناتوانی آنها در حفاظت از لبنان و مردمش به اثبات رسیده است.

این گروه مقاومت از مقامات لبنان خواست موضعی ملی، شجاعانه و مسئولانه اتخاذ کنند و از دنبال کردن مذاکراتی که آمریکا آنها را به سمت آن می‌کشاند، دست بردارند.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که مقامات لبنان باید بدانند تکیه بر تضمین و میانجیگری آمریکا، «شرط‌بندی‌ای شکست‌خورده» است؛ زیرا آمریکا در جنایت‌ها و کشتار‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان شریک است.

حزب‌الله در ادامه به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در لبنان اشاره کرد و گفت: آخرین اظهارات گستاخانه و باج‌خواهانه سفیر آمریکا در لبنان که در آن خواستار تحویل سلاح مقاومت شده، در حالی مطرح شده است که او باید بر رژیم صهیونیستی برای عقب‌نشینی از مناطقی که اشغال کرده فشار وارد کند.

این گروه افزود که این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد آمریکا به دنبال تأمین منافع و امنیت رژیم صهیونیستی به بهای حاکمیت و مردم لبنان است.

حزب‌الله در پایان بیانیه خود خطاب به مردم لبنان اعلام کرد که همه لبنانی‌ها با تمامی گروه‌ها و جریان‌هایشان باید خطر رویکردی را که مقامات بیروت علیه لبنان، وحدت، امنیت و استقلال آن در پیش گرفته‌اند، درک کنند.

حزب‌الله همچنین خطاب به رژیم صهیونیستی هشدار داد که تجاوزات، اقدامات فراتر از قانون و تلاش‌های این رژیم برای تحمیل واقعیت جدید نمی‌تواند ادامه پیدا کند و این جنایات با واکنشی متناسب روبه‌رو خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حزب الله لبنان توافق رژیم صهیونیستی جنوب لبنان
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای تازه نتانیاهو برای ادامه تجاوزها به لبنان
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
واکنش حزب الله در برابر اقدامات دولت لبنان
ارسال پیام‌های هشدار و قاطع ایران به سوریه
عکس: ۷ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
چرا مصر به توافق سه‌جانبه مکه اضافه نشد؟
انتقاد شدید دبیرکل حزب الله از عملکرد مقامات لبنانی
الزیدی: عراق پایگاه تجاوز به همسایگان نمی‌شود
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZL
tabnak.ir/005pZL