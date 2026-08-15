حزبالله: دولت لبنان دست از مذاکرات حقیرانه بردارد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزبالله لبنان در بیانیهای ضمن محکوم کردن تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان، اعلام کرد که در حملات بامداد امروز این رژیم به مناطق مختلف جنوب، ۱۱ نفر از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در این بیانیه آمده است: لبنانیها بامداد امروز با تشدید تجاوزات و یک کشتار وحشیانه از سوی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در جنوب لبنان از خواب بیدار شدند. این جنایت در پی هدف قرار گرفتن یک خانه در حومه شهرک انصار در جنوب لبنان و یک ساختمان در دیر الزهرانی رخ داد و به شهادت ۱۱ نفر از جمله کودکان و زنان و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر منجر شد.
حزبالله این حمله را «جنایتی آشکار» توصیف کرد و افزود که این جنایت به پرونده رژیم صهیونیستی مملو از کشتار، جنایت و خونریزی علیه لبنانیها، انفجار خانههای آنان، تخریب مزارع و از بین بردن نشانههای روستاهایشان افزوده میشود.
حزبالله در ادامه تأکید کرد که تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و گسترش دامنه مناطق مورد حمله، نشاندهنده تمایل و اراده بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، برای تشدید جنگ است؛ اقدامی که به گفته حزبالله با هدف تقویت موقعیت سیاسی داخلی نتانیاهو، خدمت به اهداف انتخاباتی او و جلب رضایت جریان راست افراطی صورت میگیرد.
در این بیانیه آمده است که مسئولیت ادامه تجاوزات و نقض حاکمیت لبنان بر عهده دولت رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قرار دارد؛ زیرا واشنگتن حمایت و پوشش لازم را برای این رژیم فراهم میکند.
حاکمیت لبنان در رفتار خود بازنگری کند
حزبالله همچنین از مقامات لبنان خواست راههای موجود برای متوقف کردن این تجاوزات را بررسی کنند و بر ادامه مسیر مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اصرار نورزند. این گروه مقاومت، این مذاکرات را «تحقیرآمیز» توصیف کرد و گفت مقامات لبنان نباید در شرایطی که رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت و تجاوز ادامه میدهد و اهداف تجاوزکارانه و توسعهطلبانه خود علیه لبنان را اعلام میکند، به این رژیم امتیازات رایگان بدهند.
حزبالله در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: اکنون زمان آن رسیده است که مقامات لبنان محاسبات خود را بهطور کامل بازنگری کنند؛ بهگونهای که حاکمیت و حقوق لبنان حفظ شود، به جای آنکه به سیاستهایی ادامه دهند که ناتوانی آنها در حفاظت از لبنان و مردمش به اثبات رسیده است.
این گروه مقاومت از مقامات لبنان خواست موضعی ملی، شجاعانه و مسئولانه اتخاذ کنند و از دنبال کردن مذاکراتی که آمریکا آنها را به سمت آن میکشاند، دست بردارند.
حزبالله همچنین تأکید کرد که مقامات لبنان باید بدانند تکیه بر تضمین و میانجیگری آمریکا، «شرطبندیای شکستخورده» است؛ زیرا آمریکا در جنایتها و کشتارهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان شریک است.
حزبالله در ادامه به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در لبنان اشاره کرد و گفت: آخرین اظهارات گستاخانه و باجخواهانه سفیر آمریکا در لبنان که در آن خواستار تحویل سلاح مقاومت شده، در حالی مطرح شده است که او باید بر رژیم صهیونیستی برای عقبنشینی از مناطقی که اشغال کرده فشار وارد کند.
این گروه افزود که این اظهارات بار دیگر نشان میدهد آمریکا به دنبال تأمین منافع و امنیت رژیم صهیونیستی به بهای حاکمیت و مردم لبنان است.
حزبالله در پایان بیانیه خود خطاب به مردم لبنان اعلام کرد که همه لبنانیها با تمامی گروهها و جریانهایشان باید خطر رویکردی را که مقامات بیروت علیه لبنان، وحدت، امنیت و استقلال آن در پیش گرفتهاند، درک کنند.
حزبالله همچنین خطاب به رژیم صهیونیستی هشدار داد که تجاوزات، اقدامات فراتر از قانون و تلاشهای این رژیم برای تحمیل واقعیت جدید نمیتواند ادامه پیدا کند و این جنایات با واکنشی متناسب روبهرو خواهد شد.