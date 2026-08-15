مصائب یک آخوند برای اجاره خانه و فرزندآوری

شیخ اسماعیل رمضانی با اعتراض به شیوه ساخت مسکن مهر، تاکید به مسئولین گفته است: «بُکشی خودتو، تو خونه‌های مسکن مهر نمی‌شه بچه اُورد» این روحانی با اشاره به اینکه به او با سه فرزند خانه اجاره نمی‌دهد، می‌گوید وقتی از مرحله فرزند عبور می‌کند، به روحانی بودنش گیر می‌دهند. اظهارات این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.