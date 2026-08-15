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کد خبر:۱۳۸۹۸۷۴
کد خبر:۱۳۸۹۸۷۴
30676 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

مصائب یک آخوند برای اجاره خانه و فرزندآوری

شیخ اسماعیل رمضانی با اعتراض به شیوه ساخت مسکن مهر، تاکید به مسئولین گفته است: «بُکشی خودتو، تو خونه‌های مسکن مهر نمی‌شه بچه اُورد» این روحانی با اشاره به اینکه به او با سه فرزند خانه اجاره نمی‌دهد، می‌گوید وقتی از مرحله فرزند عبور می‌کند، به روحانی بودنش گیر می‌دهند. اظهارات این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
شیخ اسماعیل رمضانی ویدیو مسکن مهر فرزندآوری زاد و ولد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
11
پاسخ
ممنون از تابناک بابت زیر نویس فارسی
همه ویدوئوهاتو زیرنویس کن بی زحمت
محمدددد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
22
8
پاسخ
کاملا صحیح.
ناشناس
|
Norway
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
25
پاسخ
حاج آقا مسکن مهر خوب با بد میلیونها نفر رو جا داده در خودش کاش دولتهای بعدی هم چند میلیون ساخته بودند الان کسی مستاجر نبود. بعدش شما زیادی دنبال رفاهی ما تو همسن مسکنها بچه بزرگ کردیم شما از ما بهترون هستی که نمیتونی مگه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
48
پاسخ
مسکن مهرداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوبه ما اونم نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
30
پاسخ
بازار و پول و اقتصاد با هیچکس شوخی ندارد..بازار راه خودش را میرود.
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
16
7
پاسخ
بهترين نو ع انتقاد در مورد مسكن افرين
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
12
پاسخ
دولت زمین هم بدهد خیلی‌ها آنجا نمی‌روند چون امکانات ندارد. چرا تهران اینقدر مشکل دارد؟ چون امکانات و مزایا دارد لذا شهرستانی مسکن ارزان‌تر را رها کرده و در تهران آه و ناله مسکن می‌کند. شده به چند آجر که روی هم تلنبار شده است رضایت می‌دهند. شما امکانات به شهرستانی بدهید، تقاضای مسکن متمرکز را کاهش دهید بعد می‌توانید به متراژ و ... برسید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
35
پاسخ
دلتون بذارید پیش کسانی که دختر و پسرهایی که بخاطر مشکلات نتونستند ازدواج کنند و دیگه سنشون گذشته و بدبخت شدند اگر حاج اقا جای اونا بودید چکار میکردید؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
37
پاسخ
همچین میگه انگار غیر آخوند برای اجاره خونه مشکل نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
خود کرده را تدبیر نیست
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
24
پاسخ
تو خونه مسکن مهر هم می شه . همه که مسکن ویلایی نمی تونن بخرن و یا از جایی بگیرن
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