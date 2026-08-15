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مصائب یک آخوند برای اجاره خانه و فرزندآوری
شیخ اسماعیل رمضانی با اعتراض به شیوه ساخت مسکن مهر، تاکید به مسئولین گفته است: «بُکشی خودتو، تو خونههای مسکن مهر نمیشه بچه اُورد» این روحانی با اشاره به اینکه به او با سه فرزند خانه اجاره نمیدهد، میگوید وقتی از مرحله فرزند عبور میکند، به روحانی بودنش گیر میدهند. اظهارات این روحانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:شیخ اسماعیل رمضانی ویدیو مسکن مهر فرزندآوری زاد و ولد
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ممنون از تابناک بابت زیر نویس فارسی
همه ویدوئوهاتو زیرنویس کن بی زحمت
همه ویدوئوهاتو زیرنویس کن بی زحمت
حاج آقا مسکن مهر خوب با بد میلیونها نفر رو جا داده در خودش کاش دولتهای بعدی هم چند میلیون ساخته بودند الان کسی مستاجر نبود. بعدش شما زیادی دنبال رفاهی ما تو همسن مسکنها بچه بزرگ کردیم شما از ما بهترون هستی که نمیتونی مگه؟؟
بازار و پول و اقتصاد با هیچکس شوخی ندارد..بازار راه خودش را میرود.
دولت زمین هم بدهد خیلیها آنجا نمیروند چون امکانات ندارد. چرا تهران اینقدر مشکل دارد؟ چون امکانات و مزایا دارد لذا شهرستانی مسکن ارزانتر را رها کرده و در تهران آه و ناله مسکن میکند. شده به چند آجر که روی هم تلنبار شده است رضایت میدهند. شما امکانات به شهرستانی بدهید، تقاضای مسکن متمرکز را کاهش دهید بعد میتوانید به متراژ و ... برسید.
دلتون بذارید پیش کسانی که دختر و پسرهایی که بخاطر مشکلات نتونستند ازدواج کنند و دیگه سنشون گذشته و بدبخت شدند اگر حاج اقا جای اونا بودید چکار میکردید؟؟؟
همچین میگه انگار غیر آخوند برای اجاره خونه مشکل نداره
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ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵