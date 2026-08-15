رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق گفت که موضوع انحصار سلاح در دست دولت، شامل الحشدالشعبی نمی‌شود و این نیرو جزوی از حاکمیت است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «سعد معن» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق (الاعلام الامنی) تأکید کرد تصمیم انحصار سلاح در دست دولت، گروه‌هایی را شامل می‌شود که خارج از چارچوب نهاد‌های امنیتی فعالیت می‌کنند و الحشد الشعبی مشمول این تصمیم نیست.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت الحشد الشعبی بخشی از نیرو‌های مسلح این کشور است و نیرو‌های آن بر اساس قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶ و سایر قوانین نظامی جاری فعالیت می‌کنند.

وی افزود منظور از تصمیم انحصار سلاح در دست دولت، طرف‌هایی هستند که خارج از چارچوب نهاد‌های امنیتی رسمی فعالیت می‌کنند و این تصمیم با هدف جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه فرماندهی موازی یا استفاده از سلاح خارج از چارچوب دولت اتخاذ شده است.

معن در پایان تأکید کرد الحشد الشعبی بخشی از منظومه امنیتی عراق محسوب می‌شود و نیرو‌های آن تابع قوانین نظامی کشور هستند.