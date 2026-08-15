هشدار پلیس: تصویر رسید بانکی، سند معامله نیست!
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: تصویر رسید بانکی بهتنهایی ملاک انجام معامله نیست و فروشندگان باید پیش از تحویل کالا باید از واریز قطعی وجه اطمینان حاصل کنند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۷۱| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: تصویر رسید بانکی بهتنهایی ملاک انجام معامله نیست و فروشندگان باید پیش از تحویل کالا باید از واریز قطعی وجه اطمینان حاصل کنند.
در برخی موارد، فرد کلاهبردار با ایجاد شرایطی که فروشنده تصور کند وجه به حساب وی واریز شده است، از او میخواهد کالا را در کوتاهترین زمان تحویل دهد؛ در حالی که هیچ مبلغی به حساب فروشنده واریز نشده و پس از تحویل کالا، فرد متواری میشود.
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