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لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن
لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن توسط یک خفت گیر بی وجدان و سرقت طلای این پیرزن را میبینید.
گزارش خطا
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این که چهره اش مشخص است و بزودی دستگیر خواهد شد باید چوب تو آستینش کرد.
حمل طلا خطرناکه . خانم و دختر من فقط بدلیجات استفاده میکنند و بهشون گفتم هر کی اومد خفتشون کنه بدون مقاومت گوشی و کیف شون رو بدن بره . هیچ چیز مهمتر از جان آدم نیست . و این خفتگیرها برای جان آدمها ارزشی قائل نیستند .
بي شرف بي وجدان نامرد..عكس اين ادما رو چاپ كنيد تو دوست و اشنا و فاميل بشناسن اين كثافتارو..درس عبرت بشه براي بقيه سارقين…..
😏قیافه ی نحس این مردک خفت گیر رو نشون میدید اونوقت صورت قاتلین شهید رجب زاده رو تار میکنید