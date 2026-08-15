En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 4294
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۹۸۶۷
کد خبر:۱۳۸۹۸۶۷
30226 بازدید
نظرات: ۱۹
نبض خبر

لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن

لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزن توسط یک خفت گیر بی وجدان و سرقت طلای این پیرزن را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر خفت گیری سرقت طلا پیرزن خفت گیر سرقت ویدیو
اخبار مرتبط
انتقام یک مادر از دو خواهر
سقوط مرگبار سارق هنگام فرار
سقوط مرگبار سارق هنگام فرار
بازیگر مشهور تلویزیون در اتوبان خفت شد!
ویدیوی رضا شاهرودی وسط اتوبان پس از حمله سارقین
تعقیب و گریز دیدنی زورگیرهای موتورسوار در فرشته
لحظه سرقت از نوجوانان در گیم‌نت اهواز
لحظات سرقت عجیب؛ حمله با لیفتراک، فرار با الاغ!
لحظه خفت‌گیری وحشیانه یک پیرزن
روایت رویا میرعلمی از خفت‌گیری از او
اجاره خفت گیر و شرخر چقدر هزینه دارد؟!
لحظات زورگیری وحشیانه طلاهای زن جوان توسط اوباش
تصاویر زورگیری وحشتناک؛ سارق به دام افتاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
سعید الهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
43
پاسخ
فقط باید گرفت دو دستش را قطع کنن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
46
پاسخ
این که چهره اش مشخص است و بزودی دستگیر خواهد شد باید چوب تو آستینش کرد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
25
پاسخ
حمل طلا خطرناکه . خانم و دختر من فقط بدلیجات استفاده میکنند و بهشون گفتم هر کی اومد خفتشون کنه بدون مقاومت گوشی و کیف شون رو بدن بره . هیچ چیز مهمتر از جان آدم‌ نیست . و این خفتگیرها برای جان آدمها ارزشی قائل نیستند .
ali
|
Portugal
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
26
پاسخ
خانم مسن نه پیرزن !!
حميد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
41
پاسخ
بي شرف بي وجدان نامرد..عكس اين ادما رو چاپ كنيد تو دوست و اشنا و فاميل بشناسن اين كثافتارو..درس عبرت بشه براي بقيه سارقين…..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
32
پاسخ
عجب آدم بی دین و ایمانی هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
15
12
پاسخ
فرهنگ غنی
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
8
20
پاسخ
😏قیافه ی نحس این مردک خفت گیر رو نشون میدید اونوقت صورت قاتلین شهید رجب زاده رو تار میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
21
پاسخ
چهره سارق بی وجدان کاملا مشخصه. پلیس قطعا اونو دستگیر خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
27
پاسخ
درس عبرتش کنین
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر