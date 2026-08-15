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استقلال و پرسپولیس در لیست محکومان

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود درباره پرونده های مختلف صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۴
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کمیته وضعیت بازیکنان

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت حسین شیخ رحیمی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت احمد زنده روح از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت سینا اسدبیگی از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت مهدی ده مست از باشگاه شهرداری بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۲۵۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

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برچسب ها
سینا اسدبیگی فدراسیون فوتبال حسین شیخ رحیمی باشگاه استقلال تابناک ورزشی
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