استقلال و پرسپولیس در لیست محکومان

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت حسین شیخ رحیمی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت احمد زنده روح از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت سینا اسدبیگی از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت مهدی ده مست از باشگاه شهرداری بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۲۵۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.