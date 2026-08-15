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نوه امام خمینی: خناسان بدانند خامنه‌ای زنده است!

نوه امام خمینی (ره) در آستانه فرا رسیدن چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با بیان این که خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای زنده است، چون راهش زنده است، تاکید کرد: راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ی رسیدن به قله های افتخار را به ما داده‌ است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۳
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مرتضی اشراقی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام مرتضی اشراقی، نوه حضرت امام خمینی (ره) در یادداشتی در آستانه فرا رسیدن چهلمین روز تدفین امام شهید، آیت الله خامنه‌ای، تاکید کرد که در برابر پیکر پاک و مطهر رهبر شهید، سر فرود می‌آوریم؛ اما در برابر دشواری‌ها و سختی‌ها و مشکلات پیش روی ایران بزرگ و سرافراز، هرگز سر فرود نخواهیم آورد. راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ی رسیدن به قله‌های افتخار را به ما داده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

*چهل روز پس از آن وداع تاریخی*

چهل روز از روزی می‌گذرد که ایران، در سوگ سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی، پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، را به خاک سپرد.

چهل روز گذشته است؛ اما برای ملتی که تاریخ خود را با خاطره شهیدان و فداکاری مردان بزرگ نوشته است، گذشت زمان به معنای فراموشی نیست. برخی فقدان‌ها، با گذشت روز‌ها عمیق‌تر می‌شوند و برخی نام‌ها، هرچه از لحظه رفتنشان فاصله می‌گیریم، بیشتر در حافظه تاریخی یک ملت جای می‌گیرند.

خامنه‌ای (ره) روح خدا بود در کالبد زمان، او خورشیدی درخشان بود در آسمان انقلاب، او نماد دینداری حقیقی بود در مسند ولایت، نماد مقاومت بود در اوج عزت، نماد صداقت بود در عرصه حکومت، او تبلور اسلام ناب محمدی (ص) بود و همچون خورشیدی درخشان بر تارک انقلاب اسلامی می‌درخشید، خامنه‌ای (ره)، خمینی (ره) بود؛ خمینی (ره) وار زیست و حسینی (ع) وار شهید شد؛ عزیز بود، عزیز ماند.

خناسان و بدخواهان بدانند خامنه‌ای (ره) زنده است، چون راهش زنده است، چون مقاومت ادامه دارد، چون انقلاب استوار است، چون مردمش مبعوث گشته تا یاد و راه امام شهید را همواره زنده نگه داشته و آنرا، چون میراثی گرانسنگ به نسل‌های بعدی منتقل نمایند، چون امید در دل‌ها جوانه زده و آینده روشن است، چون فرزند برومندش، فقیه بزرگوار حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای سکاندار مسند مقدس ولایت فقیه گشته تا راه او که همان راه خمینی کبیر (ره) است را ادامه دهد.

امروز سخن از یک فرد نیست؛ سخن از میراث یک دوره، مسئولیت یک ملت و آینده یک سرزمین است. ملت مبعوث شده‌ی مقاوم، ادامه‌ی راه خامنه‌ای شهید را در میدان‌های شهر با انسجام و اتحاد مقدسی که امامین انقلاب همیشه فریاد زدند و رهبر عزیز و مقتدر و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بار‌ها در بیانیه‌های خود متذکر شده‌اند، برگزیده‌اند؛ این ملت و این مردم شایسته‌ی بهترین‌ها هستند و بدخواهان بدانند که شکست مردم ایران اسلامی، هرگز تعبیر نخواهد شد؛ چون آنان امت واحده هستند.

اکنون که امام شهید در میان ما نیست، سنگینی مسئولیت بر دوش نسل حاضر بیش از پیش احساس می‌شود.

شهید را نباید تنها در قاب عکس‌ها و یادبودها، جست‌و‌جو کرد. شهید، هنگامی زنده است که آرمان‌های ایستادگی و مقاومت در رفتار و کردار ما زنده بماند. ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر طوفان‌های سهمگین، تسلیم ناپذیر است. امروز ملت عزیز و بزرگ ایران، با تکیه بر ایمان، دانش، اراده و اتحاد و انسجام مقدس تحت اوامر ولایت مطلقه فقیه، آینده ایران را با دستان خویش، خواهند ساخت.

چهلمین روز، پایان یک سوگ نیست؛ آغاز یک عهد است.

عهد با امامین انقلاب.

عهد با ولایت فقیه.

عهد با ایران.

عهد با مردم مبعوث شده.

عهد با شهیدان.

و عهد با آینده‌ای روشن.

در برابر پیکر پاک و مطهر رهبر شهید، سر فرود می‌آوریم؛ اما در برابر دشواری‌ها و سختی‌ها و مشکلات پیش روی ایران بزرگ و سرافراز، هرگز سر فرود نخواهیم آورد.

راه آینده، راه هراس نیست؛ راه امید و اراده و روشنی است که رهبر شهید انقلاب وعده‌ی رسیدن به قله‌های افتخار را به ما داده است. راه آینده، راه فراموشی نیست و این راه تنها با همدلی و با قرار دادن اصل ولایت پذیری و حفظ وحدت و انسجام مقدس در جایگاه نخست، ساخته خواهد شد. إن شاء الله.

در آستانه چهلمین روز خاکسپاری پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، ضمن عرض تسلیت مجدد به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و اخوان بزرگوار و معزز ایشان، از خداوند متعال سربلندی و عزت و عظمت ایران اسلامی را خواستارم.»

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مرتضی اشراقی نوه امام رهبرشهید خاکسپاری
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