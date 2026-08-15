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حمله یمن به مواضع مزدوران عربستان در لحج و مأرب

نیروهای مسلح یمن از حمله به مواضع و تجمعات شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در دو استان لحج و مأرب خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۲
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حمله موشکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌های وابسته به دولت صنعا گزارش دادند نیرو‌های یمنی در استان لحج مواضع و تجمعات نیرو‌های همسو با عربستان را زیر آتش قرار دادند. همچنین در مأرب بنا بر گزارش منتشرشده، تجمعات این نیرو‌ها هدف حمله قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری درباره حجم خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

پیشتر هم «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله به محل حضور و تسلیحات عربستان و شناور‌های جنگی مزدوران آن در منطقه المخا خبر داده بود.

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یمن مارب عربستان یحیی سریع
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tabnak.ir/005pZ8