برندگان طرح «سقای شهر» معرفی شدند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، همزمان با آغاز ماه محرم، بانک شهر طرح «سقای شهر» را به اجرا درآورد. طرحی با محوریت مسئولیت اجتماعی که با هدف حمایت از زائران اربعین حسینی و تأمین آب آشامیدنی برای عزاداران در مسیر پیاده‌روی اربعین اجرا ‌شد.

بر اساس این طرح که از ابتدای ماه محرم تا روز اربعین ادامه داشت، مشارکت‌کنندگان با افتتاح حساب ویژه «سقای شهر» و یا نگهداری موجودی در حساب خود، امتیاز دریافت می کردند. در نهایت این امتیازها به بطری‌های آب آشامیدنی تبدیل شد و توسط موکب بانک شهر در مسیر پیاده‌روی اربعین میان زائران توزیع شد.

بانک شهر برای تشویق مشارکت‌کنندگان در این طرح، جوایزی از جمله 40 کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش 400 میلیون ریال و 40 کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس به ارزش 200 میلیون ریال در نظر گرفت که بر اساس امتیازات کسب‌شده اهدا خواهد شد. درهمین راستا، برندگان طرح «سقای شهر» در برنامه سدره از شبکه 5 تلویزیون با برگزاری قرعه کشی انتخاب و معرفی شدند.

اسامی برندگان به شرح زیر است و لازم به ذکر است که40 نفر اول کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات و 40 نفر دوم کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس برنده شده اند.