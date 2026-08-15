برندگان طرح «سقای شهر» معرفی شدند
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، همزمان با آغاز ماه محرم، بانک شهر طرح «سقای شهر» را به اجرا درآورد. طرحی با محوریت مسئولیت اجتماعی که با هدف حمایت از زائران اربعین حسینی و تأمین آب آشامیدنی برای عزاداران در مسیر پیادهروی اربعین اجرا شد.
بر اساس این طرح که از ابتدای ماه محرم تا روز اربعین ادامه داشت، مشارکتکنندگان با افتتاح حساب ویژه «سقای شهر» و یا نگهداری موجودی در حساب خود، امتیاز دریافت می کردند. در نهایت این امتیازها به بطریهای آب آشامیدنی تبدیل شد و توسط موکب بانک شهر در مسیر پیادهروی اربعین میان زائران توزیع شد.
بانک شهر برای تشویق مشارکتکنندگان در این طرح، جوایزی از جمله 40 کمکهزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش 400 میلیون ریال و 40 کمکهزینه سفر به مشهد مقدس به ارزش 200 میلیون ریال در نظر گرفت که بر اساس امتیازات کسبشده اهدا خواهد شد. درهمین راستا، برندگان طرح «سقای شهر» در برنامه سدره از شبکه 5 تلویزیون با برگزاری قرعه کشی انتخاب و معرفی شدند.
اسامی برندگان به شرح زیر است و لازم به ذکر است که40 نفر اول کمکهزینه سفر به عتبات عالیات و 40 نفر دوم کمکهزینه سفر به مشهد مقدس برنده شده اند.
|برندگان طرح «سقای شهر»
|برندگان عتبات عالیات
|برندگان مشهد مقدس
|ردیف
|نام
|نام خانوادگی
|ردیف
|نام
|نام خانوادگی
|1
|حمید
|علم چی میبدی
|41
|شیوا
|علی پور
|2
|امیر
|قره محمدی
|42
|سید هادی
|تبیانی
|3
|پیام
|کاشانی نژاد
|43
|فرزاد
|سرلتی
|4
|آرتین
|ایوزیان
|44
|طاهره
|رستمی
|5
|حمید
|آقائی راد
|45
|امین
|فرزین
|6
|نادر
|پروانه
|46
|امیر
|مولائی دهکردی
|7
|اصغر
|فربیان
|47
|راحله
|محسنی
|8
|محمد
|بیت صافی
|48
|فرزاد
|کریمی
|9
|مصطفی
|مقدم گرگری
|49
|مریم
|طاهری
|10
|امیررضا
|روشن ضمیر
|50
|آتنا
|رمضان بیکی
|11
|بهروز
|کریمی قره قشلاق
|51
|سمیه
|افشاری تازه کندعلیا
|12
|غلامرضا
|علی پور
|52
|زهره
|شبستری
|13
|زینب
|محافظت کارسرشکه
|53
|پوریا
|یگانه قطبی
|14
|محمد
|الصاقی
|54
|رضا
|محمدی ها
|15
|عبدالحسین
|الجد
|55
|مهسا
|گل حسنی
|16
|داریوش
|رستمی
|56
|آمنه
|اعمی
|17
|بهرام
|دلداده بارانی
|57
|محمدرضا
|کاظمی زهرانی
|18
|رحیم
|محمدزاده
|58
|اسماعیل
|نظریان
|19
|محبوبه
|میرزابابائی مزرعه آخوند
|59
|علیرضا
|چهارلنگ
|20
|مهدی
|زالی
|60
|سیدابوالفضل
|حسینی
|21
|احسان
|شیخ الاسلامی
|61
|صادق
|شیخی
|22
|ایمان
|نیک شعار
|62
|ماشاءاله
|ذاکریان بیدگلی
|23
|پویا
|سهرابی چقاچوبینی
|63
|امید
|فرخی فرد
|24
|افشین
|نجفی
|64
|عماد
|کردانی
|25
|مریم
|امینی فیل آبادی
|65
|حمید
|مقدم سپهر
|26
|مهدی
|صادقی تجدانو
|66
|علی
|جوانمرد مرکید
|27
|وحید
|ملکی
|67
|مهدی
|حکاره
|28
|سجاد
|شهیدی
|68
|علیرضا
|اخروی محبی
|29
|سید جمال
|علوی المعالی
|69
|قاسم
|سماوی
|30
|مصطفی
|خلیلی پور
|70
|مجید
|دهقانی فیروزآبادی
|31
|ژنا
|عطائی
|71
|عدنان
|عبادی شکیب
|32
|حسین
|زارع
|72
|سمیرا
|دهقانی کجانی
|33
|فاطمه
|السلیماوی
|73
|حسن
|سلیانی
|34
|شهناز
|کریمی ابنوی
|74
|وحیده
|پورقربان شیرجوپشتی
|35
|حمیدرضا
|زنگنه
|75
|داود
|لپه چی
|36
|قدم خیر
|فرهادی
|76
|صمد
|فتوحی ایرانق
|37
|علی
|کریم پور
|77
|امیرحسین
|انوری کوهستانی
|38
|امید
|خدرزاده لیلوس
|78
|حسین
|رحمتی
|39
|فرزانه
|شاهرخ
|79
|علی
|سلیمان زاده
|40
|سلطنت
|شاهی
|80
|سلنا
|شادفرخ