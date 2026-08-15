مترو تهران تا چه زمانی رایگان است؟
مترو تهران در حال حاضر رایگان است و شهردار تهران گفت که تا پایان جنگ هم مترو رایگان خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ متروی تهران تا پایان جنگ به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه خواهد کرد این را علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت.
از زمان شروع جنگ از سال گذشته تاکنون مترو تهران رایگان شد. اعضای شورای شهر تهران هم این موضوع را مصوب کردند.
امروز شهردار تهران اعلام کرد که مترو رایگان است،
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