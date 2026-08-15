صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مترو تهران تا چه زمانی رایگان است؟

مترو تهران در حال حاضر رایگان است و شهردار تهران گفت که تا پایان جنگ هم مترو رایگان خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۰
| |
3096 بازدید
|
۲
مترو تهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ متروی تهران تا پایان جنگ به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه خواهد کرد این را علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت.

از زمان شروع جنگ از سال گذشته تاکنون مترو تهران رایگان شد. اعضای شورای شهر تهران هم این موضوع را مصوب کردند.

امروز شهردار تهران اعلام کرد که مترو رایگان است،

اشتراک گذاری
برچسب ها
مترو تهران زاکانی رایگان شورای شهر
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ چمران به زمان برگزاری انتخابات شوراها
برنامه شیر مدارس تغییر کرد
تمدید رایگان شدن مترو و بی‌آرتی
تصویب طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی
پایان مصوبه رایگان بودن مترو و اتوبوس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
16
پاسخ
جنگ تا کی هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تا رفع فتنه آمریکایی اسرائیلی
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZ6
tabnak.ir/005pZ6