مهار بخش عمده آلودگی نفتی سواحل قشم
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکیزاده در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی مشاهده نشت نفتی در سواحل جزیره قشم، نشست هماهنگی اضطراری با حضور دستگاههای اجرایی محلی و با محوریت بخشداری شهاب، شهرداری سوزا و دهیاریهای شیبدراز و هنگام برگزار شد تا ضمن بررسی ابعاد حادثه، روند اقدامات میدانی بهصورت متمرکز و هماهنگ مدیریت شود.
وی با اشاره به آغاز مرحله ارزیابی میدانی افزود: در گام نخست، تیمهای ارزیابی با حضور در منطقه، از طریق بازدیدهای میدانی و پایش سواحل، میزان و نوع آلودگی نفتی را بررسی کردند. پس از این ارزیابی اولیه، عملیات مهار لکه نفتی با استقرار بومهای نفتی در محدوده آلوده آغاز شد و این روند همزمان با پایش و جمعآوری پسماندههای نفتی تا پاکسازی کامل محدوده ادامه دارد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه بومهای نفتی نقش سد فیزیکی برای کنترل آلودگی را ایفا میکنند، تصریح کرد: این بومها بهعنوان موانع شناور فیزیکی، برای جلوگیری از گسترش لکه نفتی و محدود کردن آن در یک محدوده مشخص به کار گرفته شدند تا شرایط لازم برای اجرای مراحل بعدی پاکسازی فراهم شود.
مکیزاده ادامه داد: در ادامه عملیات، پاکسازی با استفاده از ورقها و پدهای جاذب انجام شد؛ این تجهیزات بهطور مستقیم روی لکههای نفتی قرار گرفته و نفت موجود در سطح آب را جذب میکنند. همچنین با توجه به حجم آلودگی در برخی نقاط دریا، پاشش دیسپرسانت (مواد شیمیایی تجزیهکننده) نیز با استفاده از شناورهای ادارهکل بنادر و دریانوردی صورت گرفت.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از فعالیتهای شیلاتی منطقه، خاطرنشان کرد: در راستای حفاظت از مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس، با هماهنگی ادارهکل شیلات هرمزگان، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و در موارد لازم اقدامات مقابلهای انجام شد تا از سرایت آلودگی به این مزارع جلوگیری شود.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: تاکنون بخش عمدهای از آلودگی مهار شده و عملیات پایش مستمر، جمعآوری پسماندههای نفتی و پاکسازی سواحل و محدوده آلوده تا رفع کامل آثار آلودگی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
در روز شنبه ۲۴ مرداد، «دیسپرسانت» مادهای شیمیایی است که با پاشش روی لکه نفتی، نفت را به قطرات بسیار ریزتر تجزیه و در ستون آب پراکنده میکند و از این طریق به مدیریت و کاهش اثرات آلودگیهای نفتی دریایی کمک میکند.